От вражеских обстрелов получили повреждения 53 спортивных и 18 молодежных объектов — Минспорта

От вражеских обстрелов получили повреждения 53 спортивных и 18 молодежных объектов — Минспорта

Российские оккупационные войска за время вторжения повредили в Украине 71 объект спортивной и молодежной инфраструктуры, 13 из них разрушены.

Больше всего пострадали спортивные и молодежные объекты Донецкой, Луганщины, Харьковщины и Киевщины. Также разрушения получили гражданские спортивные объекты Черниговской, Житомирской, Херсонской областей и Киева.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

За время вторжения из-за вражеских обстрелов:

– разрушены 12 спортивных и 1 молодежный объект;

– поврежден 41 спортивный и 17 молодежных объектов.

Всего разрушений потерпел 71 объект. Их характер – от выбитых окон и разрушенной крыши до уничтоженных или существенно и частично поврежденных построек и имущества.

Отмечается, что список разрушенных или поврежденных объектов спортивной и молодежной инфраструктуры неполный из-за разминирования территорий или отсутствия информации из временно оккупированных регионов.

Напомним, что бывший украинский легкоатлет Александр Сербинов погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

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