"Отбитые наглухо сволочи": жена Усика — о зверствах оккупантов на Херсонщине

Жена чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) отреагировала на военные преступления россиян на оккупированной Херсонщине.

Екатерина Усик заявила, что все причастные к этому ужасу будут наказаны.

Об этом супруга боксера написала в своем Instagram.

"Я читаю эти новости и у меня глаза на лоб вылезают. Это извращенцы х**овы! Это же не люди. Отбитые наглухо сволочи. Я так понимаю, им дали разрешение на все их больные фантазии.

За каждого человека придется отвечать. Однозначно. И не важно сколько на это времени уйдет. Всех рашистов, причастных к этому ужасу, уничтожат", – написала Екатерина.

Напомним, что пятая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала, что с началом вторжения России получила слова поддержки только от нескольких теннисистов.

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