Отбитый пенальти на последних секундах: определился победитель молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Англии (U-21) стала победителем финального турнира Евро-2023. В финальном поединке континентального первенства родоначальники футбола одолели команду Испании со счетом 1:0 .

Решающий матч чемпионата Европы состоялся в грузинском Батуме на одноименной арене.

Единственный гол в этой встрече англичане забили в компенсированное к первому тайму время. Автором победного мяча стал полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс, которому ассистировал хавбек "Манчестер Сити" Коул Палмер.

В начале второго тайма "Красная фурия" могла отыграться, но гол Абеля Руиса после просмотра видеоповтора был отменен из-за офсайда.

Однако самый драматичный момент финала случился в конце поединка. Испания заработала пенальти, но Абель Руис на 90+9-й минуте не сумел переиграть с 11-метровой отметки Джеймса Траффорда. Вратарь англичан совершил двойной сейв, справившись также с добиванием от испанцев.

Более того, подопечные Ли Карсли не пропустили ни одного гола на этом турнире. Сначала сборная Англии выиграла свою группу, обыграв Чехию, Израиль и Германию с одинаковым счетом 2:0. В плей-офф команда "Трех львов" одолела Португалию (1:0) и разбила Израиль (3:0).

Таким образом, англичане отомстили испанцам за разгромную победу над сборной Украины (5:1) в полуфинале Евро-2023.

Напомним, дойдя до полуфинала Евро-2023, сборная Украины впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

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