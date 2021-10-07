Отбор к ЧМ-2022: матч сборной Украины во Львове смогут посетить далеко не все болельщики

Отбор к ЧМ-2022: матч сборной Украины во Львове смогут посетить далеко не все болельщики

Поединок начнется 12 октября в 21:45.

Поединок 8-го тура отбора к Чемпионату мира-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, который будет сыгран во Львове, смогут посетить далеко не все болельщики.

Об этом говорится в заявлении стадиона "Арена-Львов" на Facebook.

Так, попасть на игру смогут только те, кто имеет с собой паспорт о вакцинации или тест на COVID-19. Отмечается, что организаторы ожидают на эту встречу около 20 тысяч болельщиков.

"Постановление Кабмина №1236 предусматривает возможность проведения указанных спортивных мероприятий под которые подпадает футбольный матч в рамках желтой зоны с заполненностью стадиона, или спортивной арены не более 2/3. В то же время мы четко понимаем, что мы фиксируем ухудшения эпидситуации в области", — сказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

Для соблюдения карантинных норм во время матча решением комиссии на стадион будут пускать болельщиков только при наличии:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Напоследок организаторы матча отмечают, болельщикам обязательно необходимо распечатать билеты.

Матч Украина — Босния и Герцеговина начнется во вторник, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени;

Перед игрой с боснийцами подопечные Александра Петракова проведут на выезде еще один поединок квалификации на мировое первенство против Финляндии (9 октября, в 19:00)

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция.

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