Отбор на ЧМ-2022: расклады для сборной Украины перед последним туром, как "сине-желтым" выйти в плей-офф

Отбор на ЧМ-2022: расклады для сборной Украины перед последним туром, как "сине-желтым" выйти в плей-офф

Разбираем все возможные варианты, которые позволят нашей команде занять второе место в группе.

Европейская квалификация на Чемпионат мира-2022 близится к своему завершению. Национальным командам осталось провести по одному поединку, после чего станут известны все обладатели 10 прямых путевок на мундиаль и имена 12 участников стыковых матчей.

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Сборная Украины подходит к решающему туру не в лучшем турнирном положении. Победа финнов над боснийцами в матче предпоследнего тура, который команда Александра Петракова пропускала, позволила "суоми" сдвинуть украинцев со второй строчки в группе. Франция же, поиздевавшись над Казахстаном, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль в Катаре.

ТСН Проспорт подробно рассказывает о ситуации в группе сборной Украины перед заключительным туром и рассматривает варианты, при которых наша национальная команда таки финиширует второй и попадет в стыковые матчи за право сыграть на планетарном первенстве.

Турнирная таблица группы D перед последним туром:

Франция (15 очков, 7 матчей); Финляндия (11, 7), Украина (9, 7) ; Босния и Герцеговина (7, 7); Казахстан (3, 8).

Оставшиеся матчи:

16 ноября (21:45): Финляндия - Франция, Босния и Герцеговина - Украина

Что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф

Победа Украины над Боснией и Герцеговиной и поражение финнов Франции в параллельном матче. В таком случае подопечные Петракова точно займут вторую позицию в группе, опередив "суоми" в итоговой таблице на одно очко (12 против 11). Победа Украины над Боснией и Герцеговиной и ничья в поединке Финляндия - Франция при условии, что "сине-желтые" будут иметь преимущество над финнами по дополнительным показателям .

При равенстве очков на определение позиций команд в группе влияют дополнительные показатели. Главный из них - разница забитых и пропущенных мячей. Перед последним туром у "сине-желтых" разница мячей составляет 9:8, а у "суоми" - 10:8.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:

1. Разница забитых мячей

2. Количество мячей, забитых во всех играх

3. Результат очных встреч

4. Жеребьевка

То есть если в матче Финляндия - Франция счет будет 0:0, то Украине достаточно одолеть Боснию и Герцеговину с разницей в один мяч. Это позволит украинцам как минимум сравниться с финнами по разнице голов и обойти их благодаря очным встречам (в Киеве команды расписали ничью 1:1, а в Хельсинки украинцы одолели финнов 2:1).

Если же Финляндия и Франция сыграют в результативную ничью, то украинцам необходимо будет обыгрывать боснийцев с большим количеством забитых мячей. К примеру, если финны с французами закончат матч со счетом 2:2, то Украину удовлетворит победа над боснийцами со счетом 3:2 и больше.

Если Финляндия сыграет с Францией вничью с любым счетом, то Украину гарантированно устроит победа над Боснией и Герцеговиной с разницей в два мяча. В таком случае у финнов разница мячей останется +2, а у Украины она станет как минимум +3, что и позволит "сине-желтым" финишировать вторыми в своей группе.

Однако если Финляндия в последнем туре победит Францию, то точно сохранит за собой второе место и совершенно не важно, с каким счетом Украина победит боснийцев.

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Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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