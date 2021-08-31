Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 4-го тура

Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 4-го тура

Поединки состоятся 1-го и 2 сентября.

В первый и второй дни осени будут сыграны матчи 4-го тура европейской квалификации Чемпионата мира 2022 года.

В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет выездной поединок против Казахстана. Игра состоится на "Астана-Арене" в Нур-Султане. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

КВАЛИФІКАЦИЯ ЧС-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ Среда, 1 сентября 17:00 Група D КАЗАХСТАН УКРАИНА _:_ 21:45 Група A ЛЮКСЕМБУРГ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Група A ПОРТУГАЛИЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Група D ФРАНЦИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Група F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Група F МОЛДОВА АВСТРИЯ _:_ 21:45 Група F ДАНИЯ ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 Група G ЛАТВИЯ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 Група G НОРВЕГИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 Група G ТУРЦИЯ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 Група H МАЛЬТА КИПР _:_ 21:45 Група H СЛОВЕНИЯ СЛОВАКИЯ _:_ 21:45 Група H РОССИЯ ХОРВАТИЯ _:_ Четверг, 2 сентября 19:00 Група B ГРУЗИЯ КОСОВО _:_ 21:45 Група B ШВЕЦИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 Група C ЛИТВА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Група C ИТАЛИЯ БОЛГАРИЯ _:_ 21:45 Група E ЭСТОНИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 Група E ЧЕХИЯ БЕЛАРУСЬ _:_ 21:45 Група I АНДОРРА САН-МАРИНО _:_ 21:45 Група I ВЕНГРИЯ АНГЛИЯ _:_ 21:45 Група I ПОЛЬША АЛБАНИЯ _:_ 21:45 Група J ЛИХТЕНШТЕЙН ГЕРМАНИЯ _:_ 21:45 Група J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ АРМЕНИЯ _:_ 21:45 Група J ИСЛАНДИЯ РУМЫНИЯ _:_

Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.

В финальную стадию ЧМ-2022 выйдут десять победителей групп и три команды, которые преодолеют стадию стыковых матчей.

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

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