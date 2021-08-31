Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 4-го тура

Поединки состоятся 1-го и 2 сентября.
В первый и второй дни осени будут сыграны матчи 4-го тура европейской квалификации Чемпионата мира 2022 года.
В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет выездной поединок против Казахстана. Игра состоится на "Астана-Арене" в Нур-Султане. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.
|КВАЛИФІКАЦИЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
|Среда, 1 сентября
|17:00
|Група D
|КАЗАХСТАН
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|Група A
|ЛЮКСЕМБУРГ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Група A
|ПОРТУГАЛИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ФРАНЦИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Група F
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|Група F
|МОЛДОВА
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ДАНИЯ
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ЛАТВИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Група G
|НОРВЕГИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|Група G
|ТУРЦИЯ
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|МАЛЬТА
|КИПР
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВЕНИЯ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|РОССИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|Четверг, 2 сентября
|19:00
|Група B
|ГРУЗИЯ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Група B
|ШВЕЦИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ЛИТВА
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ИТАЛИЯ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ЭСТОНИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ЧЕХИЯ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|21:45
|Група I
|АНДОРРА
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Група I
|ВЕНГРИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|ПОЛЬША
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ИСЛАНДИЯ
|РУМЫНИЯ
|_:_
- Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
- В финальную стадию ЧМ-2022 выйдут десять победителей групп и три команды, которые преодолеют стадию стыковых матчей.
- Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.