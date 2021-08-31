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Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 4-го тура

Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 4-го тура

Associated Press

Поединки состоятся 1-го и 2 сентября.

В первый и второй дни осени будут сыграны матчи 4-го тура европейской квалификации Чемпионата мира 2022 года.

В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет выездной поединок против Казахстана. Игра состоится на "Астана-Арене" в Нур-Султане. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

КВАЛИФІКАЦИЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Среда, 1 сентября
17:00 Група D КАЗАХСТАН   УКРАИНА _:_
21:45 Група A ЛЮКСЕМБУРГ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Група A ПОРТУГАЛИЯ   ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Група D ФРАНЦИЯ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Група F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Група F МОЛДОВА   АВСТРИЯ _:_
21:45 Група F ДАНИЯ   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 Група G ЛАТВИЯ   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 Група G НОРВЕГИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 Група G ТУРЦИЯ   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 Група H МАЛЬТА   КИПР _:_
21:45 Група H СЛОВЕНИЯ   СЛОВАКИЯ _:_
21:45 Група H РОССИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
           
Четверг, 2 сентября
19:00 Група B ГРУЗИЯ   КОСОВО _:_
21:45 Група B ШВЕЦИЯ   ИСПАНИЯ _:_
21:45 Група C ЛИТВА   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Група C ИТАЛИЯ   БОЛГАРИЯ _:_
21:45 Група E ЭСТОНИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 Група E ЧЕХИЯ   БЕЛАРУСЬ _:_
21:45 Група I АНДОРРА   САН-МАРИНО _:_
21:45 Група I ВЕНГРИЯ   АНГЛИЯ _:_
21:45 Група I ПОЛЬША   АЛБАНИЯ _:_
21:45 Група J ЛИХТЕНШТЕЙН   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 Група J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   АРМЕНИЯ _:_
21:45 Група J ИСЛАНДИЯ   РУМЫНИЯ _:_
           
  • Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
  • В финальную стадию ЧМ-2022 выйдут десять победителей групп и три команды, которые преодолеют стадию стыковых матчей.
  • Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.
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