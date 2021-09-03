Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 5-го тура

Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 5-го тура

Поединки состоятся 4-го и 5 сентября.

4-5 сентября будут сыграны матчи 5-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет домашний поединок против команды Франции, которая является победителем последнего мундиаля. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи — в 21:45.

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

КВАЛИФІКАЦИЯ ЧС-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ Суббота, 4 сентября 16:00 Група D ФИНЛЯНДИЯ КАЗАХСТАН _:_ 19:00 Група A СЕРБИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 19:00 Група A ИРЛАНДИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 19:00 Група G ЛАТВИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 19:00 Група H КИПР РОССИЯ _:_ 19:00 Група H СЛОВЕНИЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Група D УКРАИНА ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 Група F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ДАНИЯ _:_ 21:45 Група F ИЗРАИЛЬ АВСТРИЯ _:_ 21:45 Група F ШОТЛАНДИЯ МОЛДОВА _:_ 21:45 Група G НИДЕРЛАНДЫ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 Група G ГИБРАЛТАР ТУРЦИЯ _:_ 21:45 Група H СЛОВАКИЯ ХОРВАТИЯ _:_ Воскресенье, 5 сентября 16:00 Група E БЕЛАРУСЬ УЭЛЬС _:_ 19:00 Група C БОЛГАРИЯ ЛИТВА _:_ 19:00 Група I АЛБАНИЯ ВЕНГРИЯ _:_ 19:00 Група I АНГЛИЯ АНДОРРА _:_ 19:00 Група J ИСЛАНДИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 21:45 Група B ИСПАНИЯ ГРУЗИЯ _:_ 21:45 Група B КОСОВО ГРЕЦИЯ _:_ 21:45 Група C ШВЕЙЦАРИЯ ИТАЛИЯ _:_ 21:45 Група E БЕЛЬГИЯ ЧЕХИЯ _:_ 21:45 Група I САН-МАРИНО ПОЛЬША _:_ 21:45 Група J РУМЫНИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Група J ГЕРМАНИЯ АРМЕНИЯ _:_

Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 и завершится 29 марта 2022.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плейоф за последние три путевки на мировое первенство.

Мундиаль примет Катар 21 ноября — 18 декабря 2022.

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