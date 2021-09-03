Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 5-го тура

Поединки состоятся 4-го и 5 сентября.
4-5 сентября будут сыграны матчи 5-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.
В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет домашний поединок против команды Франции, которая является победителем последнего мундиаля. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи — в 21:45.
После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.
|КВАЛИФІКАЦИЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
|Суббота, 4 сентября
|16:00
|Група D
|ФИНЛЯНДИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|19:00
|Група A
|СЕРБИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|19:00
|Група A
|ИРЛАНДИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|19:00
|Група G
|ЛАТВИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|19:00
|Група H
|КИПР
|РОССИЯ
|_:_
|19:00
|Група H
|СЛОВЕНИЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група D
|УКРАИНА
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ИЗРАИЛЬ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ШОТЛАНДИЯ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Група G
|НИДЕРЛАНДЫ
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ГИБРАЛТАР
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВАКИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|Воскресенье, 5 сентября
|16:00
|Група E
|БЕЛАРУСЬ
|УЭЛЬС
|_:_
|19:00
|Група C
|БОЛГАРИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|19:00
|Група I
|АЛБАНИЯ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|19:00
|Група I
|АНГЛИЯ
|АНДОРРА
|_:_
|19:00
|Група J
|ИСЛАНДИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ИСПАНИЯ
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|КОСОВО
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|БЕЛЬГИЯ
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|САН-МАРИНО
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|Група J
|РУМЫНИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Група J
|ГЕРМАНИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
- Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 и завершится 29 марта 2022.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плейоф за последние три путевки на мировое первенство.
- Мундиаль примет Катар 21 ноября — 18 декабря 2022.