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Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 5-го тура

Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 5-го тура

УАФ

Поединки состоятся 4-го и 5 сентября.

4-5 сентября будут сыграны матчи 5-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет домашний поединок против команды Франции, которая является победителем последнего мундиаля. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи — в 21:45.

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

КВАЛИФІКАЦИЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Суббота, 4 сентября
16:00 Група D ФИНЛЯНДИЯ   КАЗАХСТАН _:_
19:00 Група A СЕРБИЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
19:00 Група A ИРЛАНДИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
19:00 Група G ЛАТВИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
19:00 Група H КИПР   РОССИЯ _:_
19:00 Група H СЛОВЕНИЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Група D УКРАИНА   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 Група F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   ДАНИЯ _:_
21:45 Група F ИЗРАИЛЬ   АВСТРИЯ _:_
21:45 Група F ШОТЛАНДИЯ   МОЛДОВА _:_
21:45 Група G НИДЕРЛАНДЫ   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 Група G ГИБРАЛТАР   ТУРЦИЯ _:_
21:45 Група H СЛОВАКИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
           
Воскресенье, 5 сентября
16:00 Група E БЕЛАРУСЬ   УЭЛЬС _:_
19:00 Група C БОЛГАРИЯ   ЛИТВА _:_
19:00 Група I АЛБАНИЯ   ВЕНГРИЯ _:_
19:00 Група I АНГЛИЯ   АНДОРРА _:_
19:00 Група J ИСЛАНДИЯ   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
21:45 Група B ИСПАНИЯ   ГРУЗИЯ _:_
21:45 Група B КОСОВО   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 Група C ШВЕЙЦАРИЯ   ИТАЛИЯ _:_
21:45 Група E БЕЛЬГИЯ   ЧЕХИЯ _:_
21:45 Група I САН-МАРИНО   ПОЛЬША _:_
21:45 Група J РУМЫНИЯ   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Група J ГЕРМАНИЯ   АРМЕНИЯ _:_
           
  • Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 и завершится 29 марта 2022.
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плейоф за последние три путевки на мировое первенство.
  • Мундиаль примет Катар 21 ноября — 18 декабря 2022.
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