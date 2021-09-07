Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 6-го тура

Поединки состоятся 7-го и 8 сентября.

7-8 сентября будут сыграны матчи 6-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины пропускает этот тур, пока ее соперники в группе поборются за очки в очных поединках: Босния и Герцеговина примет Казахстан, а Франция дома сыграет против Финляндии.

После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D, где лидирует с 9 баллами Франция.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ Вторник, 7 сентября 19:00 Группа A АЗЕРБАЙДЖАН ПОРТУГАЛИЯ _:_ 21:45 Группа A ИРЛАНДИЯ СЕРБИЯ _:_ 21:45 Группа D БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Группа D ФРАНЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 Группа F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА МОЛДОВА _:_ 21:45 Группа F ДАНИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Группа F АВСТРИЯ ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ ЛАТВИЯ _:_ 21:45 Группа G НОРВЕГИЯ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 Группа G НИДЕРЛАНДЫ ТУРЦИЯ _:_ 21:45 Группа H РОССИЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Группа H СЛОВАКИЯ КИПР _:_ 21:45 Группа H ХОРВАТИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ Среда, 8 сентября 19:00 Группа J АРМЕНИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Группа B КОСОВО ИСПАНИЯ _:_ 21:45 Группа B ГРЕЦИЯ ШВЕЦИЯ _:_ 21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 Группа C ИТАЛИЯ ЛИТВА _:_ 21:45 Группа E БЕЛАРУСЬ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 Группа E УЭЛЬС ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 Группа I ВЕНГРИЯ АНДОРРА _:_ 21:45 Группа I АЛБАНИЯ САН-МАРИНО _:_ 21:45 Группа I ПОЛЬША АНГЛИЯ _:_ 21:45 Группа J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ РУМЫНИЯ _:_ 21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ ГЕРМАНИЯ _:_

Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 и завершится 29 марта 2022.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плейоф за последние три путевки на мировое первенство.

Мундиаль примет Катар 21 ноября — 18 декабря 2022.

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