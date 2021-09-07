Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 6-го тура

Поединки состоятся 7-го и 8 сентября.
7-8 сентября будут сыграны матчи 6-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.
Сборная Украины пропускает этот тур, пока ее соперники в группе поборются за очки в очных поединках: Босния и Герцеговина примет Казахстан, а Франция дома сыграет против Финляндии.
После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D, где лидирует с 9 баллами Франция.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
|Вторник, 7 сентября
|19:00
|Группа A
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|ИРЛАНДИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Группа D
|ФРАНЦИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Группа F
|ДАНИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|Группа F
|АВСТРИЯ
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|НОРВЕГИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Группа G
|НИДЕРЛАНДЫ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|РОССИЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЛОВАКИЯ
|КИПР
|_:_
|21:45
|Группа H
|ХОРВАТИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|Среда, 8 сентября
|19:00
|Группа J
|АРМЕНИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Группа B
|КОСОВО
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГРЕЦИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ИТАЛИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Группа E
|БЕЛАРУСЬ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|УЭЛЬС
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ВЕНГРИЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Группа I
|АЛБАНИЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Группа I
|ПОЛЬША
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|РУМЫНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
- Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 и завершится 29 марта 2022.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плейоф за последние три путевки на мировое первенство.
- Мундиаль примет Катар 21 ноября — 18 декабря 2022.