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Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 6-го тура

Отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 6-го тура

Associated Press

Поединки состоятся 7-го и 8 сентября.

7-8 сентября будут сыграны матчи 6-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины пропускает этот тур, пока ее соперники в группе поборются за очки в очных поединках: Босния и Герцеговина примет Казахстан, а Франция дома сыграет против Финляндии.

После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D, где лидирует с 9 баллами Франция.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Вторник, 7 сентября
19:00 Группа A АЗЕРБАЙДЖАН   ПОРТУГАЛИЯ _:_
21:45 Группа A ИРЛАНДИЯ   СЕРБИЯ _:_
21:45 Группа D БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Группа D ФРАНЦИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 Группа F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   МОЛДОВА _:_
21:45 Группа F ДАНИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Группа F АВСТРИЯ   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ   ЛАТВИЯ _:_
21:45 Группа G НОРВЕГИЯ   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 Группа G НИДЕРЛАНДЫ   ТУРЦИЯ _:_
21:45 Группа H РОССИЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Группа H СЛОВАКИЯ   КИПР _:_
21:45 Группа H ХОРВАТИЯ   СЛОВЕНИЯ _:_
           
Среда, 8 сентября
19:00 Группа J АРМЕНИЯ   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Группа B КОСОВО   ИСПАНИЯ _:_
21:45 Группа B ГРЕЦИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 Группа C ИТАЛИЯ   ЛИТВА _:_
21:45 Группа E БЕЛАРУСЬ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 Группа E УЭЛЬС   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 Группа I ВЕНГРИЯ   АНДОРРА _:_
21:45 Группа I АЛБАНИЯ   САН-МАРИНО _:_
21:45 Группа I ПОЛЬША   АНГЛИЯ _:_
21:45 Группа J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   РУМЫНИЯ _:_
21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
           
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