Отбор на ЧМ-2022: Северная Македония убедительно обыграла Исландию и пробилась в стыковые матчи

Отбор на ЧМ-2022: Северная Македония убедительно обыграла Исландию и пробилась в стыковые матчи

Македонцы опередили румын в борьбе за второе место в группе J.

Сборная Северной Македонии разобралась с Исландией ( 3:1 ) в матче заключительного, 10-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 и обеспечила себе участие в плей-офф за право сыграть на мундиале в Катаре.

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Уже на 7-й минуте Эзджан Алиоски вывел хозяев поля вперед. До перерыва македонцы забили снова, но мяч Дарко Чурлинова был отменен из-за офсайда.

В начале второго тайма Йон Дагур Торстейнссон возобновил статус-кво в этой встрече. Однако успех исландцев оказался временным - дубль полузащитника итальянского "Наполи" Элифа Эльмаса принес македонцам уверенную победу.

Отметим, что исландцы завершали игру в меньшинстве. На 79-й минуте Исаак Йоханнессон получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В параллельных матчах этой группы Германия разгромила Армению (4:1), а Румыния обыграла Лихтенштейн (2:0).

В итоге победителями группы J стали немцы (27 очков), еще в октябре гарантировавшие себе путевку на мундиаль. Северная Македония с 18 баллами финишировала второй и сразится за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

Далее в этой группе расположились Румыния (17 очков), Армения (12), Исландия (9) и Лихтенштейн (1).

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Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Хорватия победила Россию, отобрав у РФ прямую путевку на мировое первенство.

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