Отбор на ЧМ-2023 по баскетболу: домашний матч сборной Украины с чемпионами мира перенесен

Отбор на ЧМ-2023 по баскетболу: домашний матч сборной Украины с чемпионами мира перенесен

"Сине-желтые" не смогут принять испанцев 27 февраля.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение о переносе матча квалификации в Чемпионат мира-2023 между сборными Украины и Испании.

Поединок был запланирован на 27 февраля в Киеве, но учитывая угрозу полномасштабного вторжения России, игру пришлось отложить до лета 2022 года.

Об этом сообщается в заявлении президента Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахосы.

"Мы были готовы сыграть два матча этого квалификационного окна, но считаем, что ФИБА приняла самое правильное и ответственное решение. Мы сожалеем о ситуации, которую переживают наши друзья в Украине, и верим, что вскоре они смогут вернуться к нормальной жизни.

Мы были открыты для разных решений. В частности, могли провести два матча (24 и 27 февраля - прим.) в Кордобе. Но понимаем, что ФБУ воспользовалась предоставленной ФИБА возможностью отложить встречу до следующего июньского окна. Мы надеемся, что к тому времени любой намек на войну будет забыт", - говорится в заявлении.

Таким образом, в феврале Украина и Испания сыграют лишь один очный матч. Действующие чемпионы мира 24 февраля примут "сине-желтых" в Кордобе. Игра на паркете арены "Виста Алегре" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на Чемпионат мира-2023 выездным поражением от сборной Грузии, после чего дома уверенно победила команду Северной Македонии.

Три лучших команды из нашей группы G выйдут во второй групповой раунд квалификации, где объединятся тремя лучшими сборными квартера Н.

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