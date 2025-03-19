Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1-го тура

21-22 марта состоятся матчи стартового тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит первый тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва сразятся с Бельгией в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций – поединки запланированы на 20 и 23 марта.

Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Исландии, Азербайджана, а также победителя четвертьфинала Лиги наций-2024/25 между сборными Хорватии и Франции.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2026 ТУР 1 Пятница, 21 марта 19:00 Группа H КИПР САН-МАРИНО _:_ 21:45 Группа K АНГЛИЯ АЛБАНИЯ _:_ 21:45 Группа G ПОЛЬША ЛИТВА _:_ 21:45 Группа H РУМЫНИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Группа G МАЛЬТА ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 Группа K АНДОРРА ЛАТВИЯ _:_ Суббота, 22 марта 16:00 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 19:00 Группа L ЧЕРНОГОРИЯ ГИБРАЛТАР _:_ 19:00 Группа I МОЛДОВА НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 Группа J УЭЛЬС КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Группа L ЧЕХИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 Группа I ИЗРАИЛЬ ЭСТОНИЯ _:_

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