Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1-го тура

Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на Мундиаль.
21-22 марта состоятся матчи стартового тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит первый тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва сразятся с Бельгией в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций – поединки запланированы на 20 и 23 марта.
Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Исландии, Азербайджана, а также победителя четвертьфинала Лиги наций-2024/25 между сборными Хорватии и Франции.
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2026
|ТУР 1
|Пятница, 21 марта
|19:00
|Группа H
|КИПР
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Группа K
|АНГЛИЯ
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ПОЛЬША
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Группа H
|РУМЫНИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Группа G
|МАЛЬТА
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа K
|АНДОРРА
|ЛАТВИЯ
|_:_
|Суббота, 22 марта
|16:00
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа L
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|19:00
|Группа I
|МОЛДОВА
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|УЭЛЬС
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Группа L
|ЧЕХИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|Группа I
|ИЗРАИЛЬ
|ЭСТОНИЯ
|_:_
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