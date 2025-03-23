Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 2-го тура

Сборная Украины пропустит второй тур квалификации на Мундиаль
24-25 марта состоятся матчи второго тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит второй тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва сразятся с Бельгией в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.
Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в испанской Мурсии завершился волевой победой со счетом 3:1. Ответная игра запланирована 23 марта в бельгийском Генке.
Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Исландии, Азербайджана, а также победителя четвертьфинала Лиги наций-2024/25 между сборными Хорватии и Франции.
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2026
|ТУР 1 / ТУР 2
|Понедельник, 24 марта
|19:00
|Группа G
|ЛИТВА
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа K
|АНГЛИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ПОЛЬША
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Группа K
|АЛБАНИЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Группа H
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|КИПР
|_:_
|21:45
|Группа H
|САН-МАРИНО
|РУМЫНИЯ
|_:_
|Вторник, 25 марта
|19:00
|Группа I
|МОЛДОВА
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|Группа L
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|Группа I
|ИЗРАИЛЬ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа L
|ГИБРАЛТАР
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|КАЗАХСТАН
|_:_
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