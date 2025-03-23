Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 2-го тура

24-25 марта состоятся матчи второго тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит второй тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва сразятся с Бельгией в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в испанской Мурсии завершился волевой победой со счетом 3:1. Ответная игра запланирована 23 марта в бельгийском Генке.

Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Исландии, Азербайджана, а также победителя четвертьфинала Лиги наций-2024/25 между сборными Хорватии и Франции.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2026 ТУР 1 / ТУР 2 Понедельник, 24 марта 19:00 Группа G ЛИТВА ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 Группа K АНГЛИЯ ЛАТВИЯ _:_ 21:45 Группа G ПОЛЬША МАЛЬТА _:_ 21:45 Группа K АЛБАНИЯ АНДОРРА _:_ 21:45 Группа H БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА КИПР _:_ 21:45 Группа H САН-МАРИНО РУМЫНИЯ _:_ Вторник, 25 марта 19:00 Группа I МОЛДОВА ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 Группа J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ УЭЛЬС _:_ 21:45 Группа L ЧЕРНОГОРИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 Группа I ИЗРАИЛЬ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 Группа L ГИБРАЛТАР ЧЕХИЯ _:_ 21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН КАЗАХСТАН _:_

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