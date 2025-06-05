Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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6-7 июня состоятся матчи 3-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит второй тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва в июне сыграют на товарищеском турнире Canadian Shield в Торонто, где проведут спарринги с Канадой и Новой Зеландией.

Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации украинцы посоревнуются против Исландии, Азербайджана и Франции.

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Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 3-го тура

Пятница, 6 июня

Группа J. 21:45. Уэльс – Лихтенштейн

Группа L. 21:45. Чехия – Черногория

Группа I. 21:45. Норвегия – Италия

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Группа J. 21:45. Северная Македония – Бельгия

Группа I. 21:45. Эстония – Израиль

Группа L. 21:45. Гибралтар – Хорватия

Суббота, 7 июня

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Группа H. 16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино

Группа G. 19:00. Мальта – Литва

Группа K. 19:00 Андорра – Англия

Группа K. 21:45. Албания – Сербия

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Группа G. 21:45. Финляндия – Нидерланды

Группа H. 21:45. Австрия – Румыния

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

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Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.