- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 2 мин
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 3-го тура
Календарь и результаты всех поединков третьего тура европейской квалификации к Мундиалю 2026 года.
6-7 июня состоятся матчи 3-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит второй тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва в июне сыграют на товарищеском турнире Canadian Shield в Торонто, где проведут спарринги с Канадой и Новой Зеландией.
Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации украинцы посоревнуются против Исландии, Азербайджана и Франции.
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 3-го тура
Пятница, 6 июня
Группа J. 21:45. Уэльс – Лихтенштейн
Группа L. 21:45. Чехия – Черногория
Группа I. 21:45. Норвегия – Италия
Группа J. 21:45. Северная Македония – Бельгия
Группа I. 21:45. Эстония – Израиль
Группа L. 21:45. Гибралтар – Хорватия
Суббота, 7 июня
Группа H. 16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино
Группа G. 19:00. Мальта – Литва
Группа K. 19:00 Андорра – Англия
Группа K. 21:45. Албания – Сербия
Группа G. 21:45. Финляндия – Нидерланды
Группа H. 21:45. Австрия – Румыния
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.