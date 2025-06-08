- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 2 мин
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 4-го тура
Календарь и результаты всех поединков четвертого тура европейской квалификации к Мундиалю 2026 года.
9-10 июня состоятся матчи 4-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит четвертый тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва сейчас играют на товарищеском турнире Canadian Shield в Торонто, где 7 июня проиграли Канаде, а 10 июня встретятся с Новой Зеландией.
Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации на Мундиаль украинцы посоревнуются против Исландии, Азербайджана и Франции.
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 4-го тура
Понедельник, 9 июня
Группа J. 17:00. Казахстан – Северная Македония
Группа L. 21:45. Хорватия – Чехия
Группа I. 21:45. Италия – Молдова
Группа J. 21:45. Бельгия – Уэльс
Группа I. 21:45. Эстония – Норвегия
Группа L. 21:45. Фарерские острова – Гибралтар
Вторник, 10 июня
Группа K. 21:45. Сербия – Андорра
Группа H. 21:45. Румыния – Кипр
Группа G. 21:45. Финляндия – Польша
Группа K. 21:45. Латвия – Албания
Группа H. 21:45. Сан-Марино – Австрия
Группа G. 21:45. Нидерланды – Мальта
На нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы европейского отбора на ЧМ-2026, которые обновляются после сыгранных матчей.
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.