Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

Реклама

9-10 июня состоятся матчи 4-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Сборная Украины, как и ряд других национальных команд, пропустит четвертый тур квалификации на Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва сейчас играют на товарищеском турнире Canadian Shield в Торонто, где 7 июня проиграли Канаде, а 10 июня встретятся с Новой Зеландией.

Отбор на ЧМ-2026 "сине-желтые" начнут в сентябре 2025 года. На групповом этапе квалификации на Мундиаль украинцы посоревнуются против Исландии, Азербайджана и Франции.

Реклама

Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 4-го тура

Понедельник, 9 июня

Группа J. 17:00. Казахстан – Северная Македония

Группа L. 21:45. Хорватия – Чехия

Группа I. 21:45. Италия – Молдова

Реклама

Группа J. 21:45. Бельгия – Уэльс

Группа I. 21:45. Эстония – Норвегия

Группа L. 21:45. Фарерские острова – Гибралтар

Вторник, 10 июня

Реклама

Группа K. 21:45. Сербия – Андорра

Группа H. 21:45. Румыния – Кипр

Группа G. 21:45. Финляндия – Польша

Группа K. 21:45. Латвия – Албания

Реклама

Группа H. 21:45. Сан-Марино – Австрия

Группа G. 21:45. Нидерланды – Мальта

На нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы европейского отбора на ЧМ-2026, которые обновляются после сыгранных матчей.

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Реклама

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.