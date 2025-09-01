Сборная Украины по футболу / © Associated Press

С 4 по 6 сентября состоятся матчи 5-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

В этом туре сборная Украины стартует в квалификации на Мундиаль поединком против Франции, который состоится 5 сентября в польском Вроцлаве.

В тот же день в другом матче группы D встретятся команды Исландии и Азербайджана.

Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 5-го тура

Четверг, 4 сентября

Группа J. 17:00. Казахстан – Уэльс

Группа E. 19:00. Грузия – Турция

Группа G. 19:00. Литва – Мальта

Группа G. 21:45. Нидерланды – Польша

Группа A. 21:45. Словакия – Германия

Группа E. 21:45. Болгария – Испания

Группа A. 21:45. Люксембург – Северная Ирландия

Группа J. 21:45. Лихтенштейн – Бельгия

Пятница, 5 сентября

Группа C. 21:45. Дания – Шотландия

Группа B. 21:45. Швейцария – Косово

Группа D. 21:45. Украина – Франция

Группа C. 21:45. Греция – Беларусь

Группа B. 21:45. Словения – Швеция

Группа D. 21:45. Исландия – Азербайджан

Группа L. 21:45. Черногория – Чехия

Группа L. 21:45. Фарерские острова – Хорватия

Группа I. 21:45. Молдова – Израиль

Группа I. 21:45. Италия – Эстония

Суббота, 6 сентября

Группа K. 16:00. Латвия – Сербия

Группа K. 19:00. Англия – Андорра

Группа F. 19:00. Армения – Португалия

Группа F.2 1:45. Ирландия – Венгрия

Группа H. 21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина

Группа H. 21:45. Австрия – Кипр

На нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы европейского отбора на ЧМ-2026, которые обновляются после сыгранных матчей.

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.