- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 5-го тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков пятого тура европейской квалификации к Мундиалю 2026 года.
С 4 по 6 сентября состоятся матчи 5-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
В этом туре сборная Украины стартует в квалификации на Мундиаль поединком против Франции, который состоится 5 сентября в польском Вроцлаве.
В тот же день в другом матче группы D встретятся команды Исландии и Азербайджана.
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 5-го тура
Четверг, 4 сентября
Группа J. 17:00. Казахстан – Уэльс
Группа E. 19:00. Грузия – Турция
Группа G. 19:00. Литва – Мальта
Группа G. 21:45. Нидерланды – Польша
Группа A. 21:45. Словакия – Германия
Группа E. 21:45. Болгария – Испания
Группа A. 21:45. Люксембург – Северная Ирландия
Группа J. 21:45. Лихтенштейн – Бельгия
Пятница, 5 сентября
Группа C. 21:45. Дания – Шотландия
Группа B. 21:45. Швейцария – Косово
Группа D. 21:45. Украина – Франция
Группа C. 21:45. Греция – Беларусь
Группа B. 21:45. Словения – Швеция
Группа D. 21:45. Исландия – Азербайджан
Группа L. 21:45. Черногория – Чехия
Группа L. 21:45. Фарерские острова – Хорватия
Группа I. 21:45. Молдова – Израиль
Группа I. 21:45. Италия – Эстония
Суббота, 6 сентября
Группа K. 16:00. Латвия – Сербия
Группа K. 19:00. Англия – Андорра
Группа F. 19:00. Армения – Португалия
Группа F.2 1:45. Ирландия – Венгрия
Группа H. 21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина
Группа H. 21:45. Австрия – Кипр
На нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы европейского отбора на ЧМ-2026, которые обновляются после сыгранных матчей.
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.