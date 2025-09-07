- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 2 мин
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 6-го тура
В своем втором поединке квалификации на Мундиаль сборная Украины на выезде встретится с Азербайджаном.
С 7 по 9 сентября состоятся матчи 6-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Во вторник, 9 сентября, сборная Украины проведет свой второй поединок в квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва сыграет с Азербайджаном в Баку.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина.
В тот же день в другом матче группы D сборная Франции примет команду Исландии.
Отметим, что в стартовом туре сборная Украины проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).
Воскресенье, 7 сентября
Группа E. 16:00. Грузия – Болгария
Группа J. 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн
Группа G. 19:00. Литва – Нидерланды
Группа A. 21:45. Германия – Северная Ирландия
Группа E. 21:45. Турция – Испания
Группа G. 21:45. Польша – Финляндия
Группа A. 21:45. Люксембург – Словакия
Группа J. 21:45. Бельгия – Казахстан
Понедельник, 8 сентября
Группа C. 21:45. Беларусь – Шотландия
Группа B. 21:45. Косово – Швеция
Группа L. 21:45. Гибралтар – Фарерские острова
Группа L. 21:45. Хорватия – Черногория
Группа B. 21:45. Швейцария – Словения
Группа C. 21:45. Греция – Дания
Группа I. 21:45. Израиль – Италия
Вторник, 9 сентября
Группа F. 19:00. Армения – Ирландия
Группа D. 19:00. Азербайджан – Украина
Группа I. 21:45. Норвегия – Молдова
Группа H. 21:45. Кипр – Румыния
Группа D. 21:45. Франция – Исландия
Группа F. 21:45. Венгрия – Португалия
Группа K. 21:45. Сербия – Англия
Группа K. 21:45. Албания – Латвия
Группа H. 21:45. Босния и Герцеговина – Австрия
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.