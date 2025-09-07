Болельщики сборной Украины / © Associated Press

Реклама

С 7 по 9 сентября состоятся матчи 6-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины проведет свой второй поединок в квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва сыграет с Азербайджаном в Баку.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина.

Реклама

В тот же день в другом матче группы D сборная Франции примет команду Исландии.

Отметим, что в стартовом туре сборная Украины проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 6-го тура

Воскресенье, 7 сентября

Группа E. 16:00. Грузия – Болгария

Реклама

Группа J. 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн

Группа G. 19:00. Литва – Нидерланды

Группа A. 21:45. Германия – Северная Ирландия

Группа E. 21:45. Турция – Испания

Реклама

Группа G. 21:45. Польша – Финляндия

Группа A. 21:45. Люксембург – Словакия

Группа J. 21:45. Бельгия – Казахстан

Понедельник, 8 сентября

Реклама

Группа C. 21:45. Беларусь – Шотландия

Группа B. 21:45. Косово – Швеция

Группа L. 21:45. Гибралтар – Фарерские острова

Группа L. 21:45. Хорватия – Черногория

Реклама

Группа B. 21:45. Швейцария – Словения

Группа C. 21:45. Греция – Дания

Группа I. 21:45. Израиль – Италия

Вторник, 9 сентября

Реклама

Группа F. 19:00. Армения – Ирландия

Группа D. 19:00. Азербайджан – Украина

Группа I. 21:45. Норвегия – Молдова

Группа H. 21:45. Кипр – Румыния

Реклама

Группа D. 21:45. Франция – Исландия

Группа F. 21:45. Венгрия – Португалия

Группа K. 21:45. Сербия – Англия

Группа K. 21:45. Албания – Латвия

Реклама

Группа H. 21:45. Босния и Герцеговина – Австрия

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.