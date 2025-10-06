- Дата публикации
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 7-го тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков седьмого тура европейской квалификации в Мундиаль 2026 года.
С 9 по 11 октября состоятся матчи 7-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет свой третий поединок в квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва в Рейкьявике сыграет с Исландией.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.
В тот же день в другом матче группы D сборная Франции будет принимать Азербайджан.
Отметим, что в стартовых матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
Четверг, 9 октября
Группа G. 19:00. Финляндия – Литва
Группа L. 21:45. Чехия – Хорватия
Группа C. 21:45. Шотландия – Греция
Группа C. 21:45. Беларусь – Дания
Группа H. 21:45. Кипр – Босния и Герцеговина
Группа L. 21:45. Фарерские острова – Черногория
Группа G. 21:45. Мальта – Нидерланды
Группа H. 21:45. Австрия – Сан-Марино
Пятница, 10 октября
Группа J. 17:00. Казахстан – Лихтенштейн
Группа D. 21:45. Франция – Азербайджан
Группа A. 21:45. Германия – Люксембург
Группа J. 21:45. Бельгия – Северная Македония
Группа B. 21:45. Швеция – Швейцария
Группа D. 21:45. Исландия – Украина
Группа A. 21:45. Северная Ирландия – Словакия
Группа B. 21:45. Косово – Словения
Суббота, 11 октября
Группа K. 16:00. Латвия – Андорра
Группа F. 19:00. Венгрия – Армения
Группа I. 19:00. Норвегия – Израиль
Группа F. 21:45. Португалия – Ирландия
Группа I. 21:45. Эстония – Италия
Группа E. 21:45. Испания – Грузия
Группа E. 21:45. Болгария – Турция
Группа K. 21:45. Сербия – Албания
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.