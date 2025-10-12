Болельщики сборной Украины / © УАФ

С 12 по 14 октября состоятся матчи 8-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

В понедельник, 13 октября, сборная Украины проведет свой четвертый поединок в квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва в польском Кракове встретится с Азербайджаном.

В тот же день в другом матче группы D сборная Исландии будет принимать Францию.

Отметим, что в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 8-го тура

Воскресенье, 12 октября

Группа H. 16:00. Сан-Марино – Кипр

Группа C. 19:00. Шотландия – Беларусь

Группа L. 19:00. Фарерские острова – Чехия

Группа G. 19:00. Нидерланды – Финляндия

Группа L. 21:45. Хорватия – Гибралтар

Группа C. 21:45. Дания – Греция

Группа G. 21:45. Литва – Польша

Группа H. 21:45. Румыния – Австрия

Понедельник, 13 октября

Группа D. 21:45. Исландия – Франция

Группа A. 21:45. Северная Ирландия – Германия

Группа D. 21:45. Украина – Азербайджан

Группа B. 21:45. Швеция – Косово

Группа J. 21:45. Уэльс – Бельгия

Группа A. 21:45. Словакия – Люксембург

Группа B. 21:45. Словения – Швейцария

Группа J. 21:45. Северная Македония – Казахстан

Вторник, 14 октября

Группа I. 19:00. Эстония – Молдова

Группа K. 21:45. Латвия – Англия

Группа K. 21:45. Андорра – Сербия

Группа E. 21:45. Испания – Болгария

Группа F. 21:45. Португалия – Венгрия

Группа I. 21:45. Италия – Израиль

Группа E. 21:45. Турция – Грузия

Группа F. 21:45. Ирландия – Армения

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.