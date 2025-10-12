- Дата публикации
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 8-го тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков восьмого тура европейской квалификации к Мундиалю 2026 года.
С 12 по 14 октября состоятся матчи 8-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
В понедельник, 13 октября, сборная Украины проведет свой четвертый поединок в квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва в польском Кракове встретится с Азербайджаном.
В тот же день в другом матче группы D сборная Исландии будет принимать Францию.
Отметим, что в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).
Воскресенье, 12 октября
Группа H. 16:00. Сан-Марино – Кипр
Группа C. 19:00. Шотландия – Беларусь
Группа L. 19:00. Фарерские острова – Чехия
Группа G. 19:00. Нидерланды – Финляндия
Группа L. 21:45. Хорватия – Гибралтар
Группа C. 21:45. Дания – Греция
Группа G. 21:45. Литва – Польша
Группа H. 21:45. Румыния – Австрия
Понедельник, 13 октября
Группа D. 21:45. Исландия – Франция
Группа A. 21:45. Северная Ирландия – Германия
Группа D. 21:45. Украина – Азербайджан
Группа B. 21:45. Швеция – Косово
Группа J. 21:45. Уэльс – Бельгия
Группа A. 21:45. Словакия – Люксембург
Группа B. 21:45. Словения – Швейцария
Группа J. 21:45. Северная Македония – Казахстан
Вторник, 14 октября
Группа I. 19:00. Эстония – Молдова
Группа K. 21:45. Латвия – Англия
Группа K. 21:45. Андорра – Сербия
Группа E. 21:45. Испания – Болгария
Группа F. 21:45. Португалия – Венгрия
Группа I. 21:45. Италия – Израиль
Группа E. 21:45. Турция – Грузия
Группа F. 21:45. Ирландия – Армения
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.