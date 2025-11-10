- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 9-го тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков 9-го тура европейской квалификации к Мундиалю 2026 года.
С 13 по 15 ноября состоятся матчи 9-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
В четверг, 13 ноября, сборная Украины проведет свой пятый поединок в квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва на стадионе "Парк де Пренс" в Париже сыграет с Францией.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
В тот же день в другом матче группы D сборная Исландии на выезде сразится с Азербайджаном.
Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 9-го тура
Четверг, 13 ноября
Группа F. 19:00. Армения – Венгрия
Группа D. 19:00. Азербайджан – Исландия
Группа I. 19:00. Норвегия – Эстония
Группа I. 21:45. Молдова – Италия
Группа K. 21:45. Андорра – Албания
Группа D. 21:45. Франция – Украина
Группа K. 21:45. Англия – Сербия
Группа F. 21:45. Ирландия – Португалия
Пятница, 14 ноября
Группа G. 19:00. Финляндия – Мальта
Группа A. 21:45. Люксембург – Германия
Группа L. 21:45. Гибралтар – Черногория
Группа L. 21:45. Хорватия – Фарерские острова
Группа G. 21:45. Польша – Нидерланды
Группа A. 21:45. Словакия – Северная Ирландия
Суббота, 15 ноября
Группа J. 16:00. Казахстан – Бельгия
Группа E. 19:00. Турция – Болгария
Группа E. 19:00. Грузия – Испания
Группа H. 19:00. Кипр – Австрия
Группа J. 19:00. Лихтенштейн – Уэльс
Группа C. 21:45. Дания – Беларусь
Группа B. 21:45. Швейцария – Швеция
Группа C. 21:45. Греция – Шотландия
Группа B. 21:45. Словения – Косово
Группа H. 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния
После четырех сыгранных матчей сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора ЧМ-2026.
Напомним, сборная Украины презентовала новую эксклюзивную домашнюю форму.