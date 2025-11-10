Фанаты сборной Украины / © Associated Press

С 13 по 15 ноября состоятся матчи 9-го тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

В четверг, 13 ноября, сборная Украины проведет свой пятый поединок в квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва на стадионе "Парк де Пренс" в Париже сыграет с Францией.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

В тот же день в другом матче группы D сборная Исландии на выезде сразится с Азербайджаном.

Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 9-го тура

Четверг, 13 ноября

Группа F. 19:00. Армения – Венгрия

Группа D. 19:00. Азербайджан – Исландия

Группа I. 19:00. Норвегия – Эстония

Группа I. 21:45. Молдова – Италия

Группа K. 21:45. Андорра – Албания

Группа D. 21:45. Франция – Украина

Группа K. 21:45. Англия – Сербия

Группа F. 21:45. Ирландия – Португалия

Пятница, 14 ноября

Группа G. 19:00. Финляндия – Мальта

Группа A. 21:45. Люксембург – Германия

Группа L. 21:45. Гибралтар – Черногория

Группа L. 21:45. Хорватия – Фарерские острова

Группа G. 21:45. Польша – Нидерланды

Группа A. 21:45. Словакия – Северная Ирландия

Суббота, 15 ноября

Группа J. 16:00. Казахстан – Бельгия

Группа E. 19:00. Турция – Болгария

Группа E. 19:00. Грузия – Испания

Группа H. 19:00. Кипр – Австрия

Группа J. 19:00. Лихтенштейн – Уэльс

Группа C. 21:45. Дания – Беларусь

Группа B. 21:45. Швейцария – Швеция

Группа C. 21:45. Греция – Шотландия

Группа B. 21:45. Словения – Косово

Группа H. 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния

После четырех сыгранных матчей сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора ЧМ-2026.

Напомним, сборная Украины презентовала новую эксклюзивную домашнюю форму.