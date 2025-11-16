Болельщики сборной Украины / © УАФ

Реклама

С 16 по 18 ноября состоятся матчи заключительного тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины проведет свой последний поединок группового этапа квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва в Варшаве примет Исландию.

Украинцы и исландцы имеют одинаковое количество очков, но у островитян лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому "сине-желтых" устроит только победа в очном противостоянии, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на ЧМ-2026 в плей-офф.

Реклама

В параллельном матче Франция, которая после разгромной победы над Украиной в Париже досрочно вышла на Мундиаль с первого места, на выезде встретится с аутсайдером этого квартета Азербайджаном.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей заключительного тура

Воскресенье, 16 ноября

Группа F. 16:00. Венгрия – Ирландия

Реклама

Группа F. 16:00. Португалия – Армения

Группа D. 19:00. Украина – Исландия

Группа K. 19:00. Сербия – Латвия

Группа K. 19:00. Албания – Англия

Реклама

Группа D. 19:00. Азербайджан – Франция

Группа I. 21:45. Италия – Норвегия

Группа I. 21:45. Израиль – Молдова

Понедельник, 17 ноября

Реклама

Группа L. 21:45. Чехия – Гибралтар

Группа A. 21:45. Северная Ирландия – Люксембург

Группа L. 21:45. Черногория – Хорватия

Группа G. 21:45. Мальта – Польша

Реклама

Группа A. 21:45. Германия – Словакия

Группа G. 21:45. Нидерланды – Литва

Вторник, 18 ноября

Группа H. 21:45. Австрия – Босния и Герцеговина

Реклама

Группа B. 21:45. Швеция – Словения

Группа J. 21:45. Уэльс – Северная Македония

Группа H. 21:45. Румыния – Сан-Марино

Группа B. 21:45. Косово – Швейцария

Реклама

Группа C. 21:45. Шотландия – Дания

Группа E. 21:45. Болгария – Грузия

Группа C. 21:45. Беларусь – Греция

Группа E. 21:45. Испания – Турция

Реклама

Группа J. 21:45. Бельгия – Лихтенштейн

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.