Отбор на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей заключительного тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков последнего тура европейской квалификации к Мундиалю 2026 года.
С 16 по 18 ноября состоятся матчи заключительного тура европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины проведет свой последний поединок группового этапа квалификации на грядущий Мундиаль. Команда Сергея Реброва в Варшаве примет Исландию.
Украинцы и исландцы имеют одинаковое количество очков, но у островитян лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому "сине-желтых" устроит только победа в очном противостоянии, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на ЧМ-2026 в плей-офф.
В параллельном матче Франция, которая после разгромной победы над Украиной в Париже досрочно вышла на Мундиаль с первого места, на выезде встретится с аутсайдером этого квартета Азербайджаном.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
Воскресенье, 16 ноября
Группа F. 16:00. Венгрия – Ирландия
Группа F. 16:00. Португалия – Армения
Группа D. 19:00. Украина – Исландия
Группа K. 19:00. Сербия – Латвия
Группа K. 19:00. Албания – Англия
Группа D. 19:00. Азербайджан – Франция
Группа I. 21:45. Италия – Норвегия
Группа I. 21:45. Израиль – Молдова
Понедельник, 17 ноября
Группа L. 21:45. Чехия – Гибралтар
Группа A. 21:45. Северная Ирландия – Люксембург
Группа L. 21:45. Черногория – Хорватия
Группа G. 21:45. Мальта – Польша
Группа A. 21:45. Германия – Словакия
Группа G. 21:45. Нидерланды – Литва
Вторник, 18 ноября
Группа H. 21:45. Австрия – Босния и Герцеговина
Группа B. 21:45. Швеция – Словения
Группа J. 21:45. Уэльс – Северная Македония
Группа H. 21:45. Румыния – Сан-Марино
Группа B. 21:45. Косово – Швейцария
Группа C. 21:45. Шотландия – Дания
Группа E. 21:45. Болгария – Грузия
Группа C. 21:45. Беларусь – Греция
Группа E. 21:45. Испания – Турция
Группа J. 21:45. Бельгия – Лихтенштейн
Формат европейского отбора на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.
Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026
ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.