Отбор на ЧМ-2026: турнирное положение в группе сборной Украины перед заключительными матчами

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Групповой этап европейской квалификации на чемпионат мира-2026 близится к своему завершению. Сборной Украины осталось сыграть только два матча, по итогам которых определится ее дальнейшая судьба.

После победы в четвертом туре над Азербайджаном (2:1) команда Сергея Реброва (7 очков) занимает второе место в группе D. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Согласно регламенту, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Два заключительных тура отбора на ЧМ-2026 состоятся во время ноябрьского окна на матчи сборных. В предпоследнем туре 13 ноября Украина на выезде сыграет с Францией, а Исландия в гостях сразится с Азербайджаном.

В последнем туре 16 ноября украинцы будут принимать исландцев, а французы на выезде будут противостоять азербайджанцам.

Оставшиеся матчи

13 ноября: Франция – Украина, Азербайджан – Исландия

16 ноября: Украина – Исландия, Азербайджан – Франция

Особенность регламента

При равенстве очков выше в таблице будет сборная с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

То есть, если Украина в предпоследнем туре проиграет Франции, а Исландия победит Азербайджан, то у украинцев и исландцев будет по 7 очков. Но у "сине-желтых" будет хуже разница мячей, поэтому при таком развитии событий в заключительном матче нашей команде нужна только победа над Исландией, чтобы финишировать на втором месте.

В то же время, если команда Реброва возьмет хотя бы очко в матче с Францией, то ей достаточно будет сыграть вничью с Исландией, чтобы занять второе место.

Существует и вариант, при котором сборная Украины может завоевать прямую путевку на Мундиаль, избежав плей-офф. Для этого "сине-желтым" нужно побеждать Францию и Исландию, а также чтобы французы потеряли очки в игре с Азербайджаном.

Украине обязательно нужно финишировать в топ-2

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

У сборной Украины нет шансов попасть в плей-офф отбора ЧМ-2026 через Лигу наций. Потому нашей команде обязательно нужно финишировать в топ-2 своей отборочной группы. Первое место напрямую вводит на Мундиаль, тогда как второе дает право побороться в плей-офф.

Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.