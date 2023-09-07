Отбор на Евро-2024: Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Грецию

В четверг, 7 сентября, в рамках 5-го тура отбора на Евро-2024 были сыграны поединки группы B: сборная Франции дома победила Ирландию ( 2:0 ), а команда Нидерландов на своем поле разбила Грецию ( 3:0 ).

Французы забили в ворота ирландцев по голу в каждом из таймов. На 19-й минуте счет открыл Орельен Чуамени после передачи Килиана Мбаппе.

На 48-й минуте преимущество "Ле Блэ" укрепил Маркус Тюрам, установив окончательный счет в этом матче.

В параллельной встрече нидерландцы огорчили греков тремя "сухими" мячами, причем все из них пришлись не первый тайм. На 17-й минуте "Оранье" вывел вперед Мартен де Рон.

Затем на 31-й минуте голом отличился Коди Гакпо, а еще через восемь минут забил Ваут Вегхорст. Оба раза в роли ассистента выступил Дензел Дюмфрис.

После этих поединков турнирную таблицу группы B возглавляет Франция (15 очков), выигравшая пять матчей подряд. Далее следуют Нидерланды (3 игры, 6 очков), Греция (4 матча, 6 баллов), Ирландия (4 матча, 3 очка) и Гибралтар (4 матча, 0 очков).

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В следующем туре Нидерланды на выезде сыграют с Ирландией, а Греция примет Гибралтар. Матчи состоятся 10 сентября.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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