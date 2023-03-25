Отбор на Евро-2024: хет-трик Лукаку позволил Бельгии разбить шведов, Польша неожиданно проиграла

Завершились первые матчи квалификации на чемпионат Европы-2024 в группах E и F.
В матчах 1-го тура отбора на Евро-2024 сборная Бельгии на выезде разгромила Швецию (0:3), а команда Польши в гостях уступила Чехии (3:1).
Бельгийцы разобрались со шведами благодаря хет-трику Ромелу Лукаку. Нападающий миланского "Интера" отличился на 35-й, 49-й и 82-й минутах.
В другом матче первого тура группы F Австрия дома разбила Азербайджан (4:1). Команда Эстонии пропускала первый тур квалификации на континентальное первенство.
- Во втором туре, 27 марта, Австрия примет Эстонию, а Швеция дома сыграет с Азербайджаном.
В свою очередь, в группе E Чехия шокировала Польшу, дважды забив в первые три минуты – голы на счету Ладислава Крейчи и Томаша Чванчары.
На 64-й минуте дело до разгрома довел Ян Кухта. Поляки смогли ответить лишь голом Дамиана Шиманского за три минуты до конца основного времени встречи.
В другом матче этого квинтета Молдова и Фареры расписали ничью – 1:1. Команда Албании пропускала первый тур.
- Во втором туре, 27 марта, Чехия на выезде встретится с Молдовой, а Польша примет Албанию.
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