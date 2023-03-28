Отбор на Евро-2024: Хорватия обыграла Турцию в группе экс-тренера сборной Украины (видео)

"Клетчатые" одержали первую победу в квалификации на континентальное первенство.

Сборная Хорватии на выезде победила Турцию в рамках 2-го тура отбора на Евро-2024 – 0:2 .

Оба гола гости забили еще в первом тайме. Матео Ковачич оформил дубль, отличившись на 20-й и 45+4-й минутах. Оба раза полузащитнику "Челси" ассистировал Марио Пашалич.

Обзор матча

Для "клетчатых" это первая победа в нынешней квалификации на континентальное первенство. В стартовом туре хорваты дома расписали ничью с Уэльсом.

В другом матче 2-го тура группы D валлийцы дома обыграли Латвию со счетом 1:0. Команда Армении, которую возглавляет бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, пропускала этот тур.

После второго тура Уэльс и Хорватия возглавляют этот квинтет, имея по 4 очка. Далее следуют Турция (3), Армения (0) и Латвия (0).

В третьем туре квалификации на континентальное первенство, 16 июня, Уэльс примет Армению, а Турция в гостях сыграет с Латвией.

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