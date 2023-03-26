Отбор на Евро-2024: Испания стартовала разгромной победой, Хорватия в концовке потеряла очки (видео)

Завершились первые матчи квалификации на чемпионат Европы-2024 в группах A и D.

В матчах 1-го тура отбора на Евро-2024 сборная Испании дома разбила Норвегию ( 3:0 ), а Хорватия на собственном поле сыграла вничью с Уэльсом ( 1:1 ).

"Красная фурия" в игре против норвежцев вышла вперед на 13-й минуте усилиями Дани Ольмо.

Во втором тайме хозяева закрепили свой успех – на 85-й минуте Хоселу оформил дубль, забив дважды в течение одной минуты.

Отметим, что лидер сборной Норвегии, звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропускал эту встречу из-за травмы.

В другом матче первого тура группы A сборная Шоталандии дома разгромила Кипр со счётом 3:0. Команда Грузии пропускала первый тур квалификации на континентальное первенство.

Во втором туре, 28 марта, Испания на выезде сыграет с Шотландией, а Грузия будет принимать Норвегию.

В свою очередь, в поединке группы D хорваты забили валлийцам на 28-й минуте – отметился Андрей Крамарич.

Однако удержать победу "клетчатые" не сумели. На 90+3-й минуте Нейтан Броудхед принес команде Уэльса ничью.

В другом матче этого квинтета Турция на выезде обыграла Армению (1:2), дебютный поединок у руля которой провел бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Команда Латвии пропускала первый тур.

Во втором туре, 28 марта, Турция примет Хорватию, а Уэльс дома сыграет с Латвией.

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