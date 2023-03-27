Отбор на Евро-2024: Нидерланды одержали первую победу, Франция закрепила лидерство в группе (видео)

Завершились матчи второго тура квалификации на чемпионат Европы-2024 в квинтете B.

В матчах 2-го тура отбора на Евро-2024 сборная Нидерландов на собственном поле разбила Гибралтар ( 3:0 ), а Франция на выезде обыграла Ирландию ( 0:1 ).

"Оранье" вышли вперед на 23-й минуте усилиями Мемфиса Депая. На старте второго тайма преимущество нидерландцев удвоил Нейтан Аке. На 51-й минуте гости остались в меньшинстве – Лиам Уокер получил прямую красную карточку.

Точку в этой встрече на 82-й минуте поставил Аке, оформив дубль.

Для "Оранжевых" это первая победа в отборе на Евро-2024. В стартовом туре подопечные Рональда Кумана разгромно проиграли французам.

В другом матче группы B сборная Франции одолела Ирландию благодаря единственному голу, который на 50-й минуте забил Бенжамен Павар.

После второго тура французы возглавляют этот квинтет, имея 6 очков. Далее идут Греция (3), Нидерланды (3), Ирландия (0) и Гибралтар (0).

В третьем туре квалификации на континентальное первенство, 16 июня, Франция на выезде сыграет с Гибралтаром, а Греция примет Ирландию.

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