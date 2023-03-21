Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 1-го тура

Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на континентальное первенство.

23 – 25 марта состоятся матчи стартового тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.

В центральных поединках первого тура отбора на Евро-2024 сыграют Италия – Англия (группа С) и Франция – Нидерланды (квартет B).

Интересно, что англичане и итальянцы встречались между собой в финале прошлого розыгрыша континентального первенства. Победителем Евро-2020 стала "Скуадра Адзурра", одолев "Трех львов" в серии пенальти.

Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на Евро-2024.

Соперниками "сине-желтых" в борьбе за выход на будущий ЧЕ стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Напомним, сборная России не примет участия в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Матчи 2-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 26 – 28 марта. Сборная Украины начнет отбор на континентальное первенство поединком против Англии 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 23 марта 17:00 Группа H КАЗАХСТАН СЛОВЕНИЯ _:_ 21:45 Группа C ИТАЛИЯ АНГЛИЯ _:_ 21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Группа H ДАНИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 Группа H САН-МАРИНО СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Группа J СЛОВАКИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ИСЛАНДИЯ _:_ Пятница, 24 марта 19:00 Группа G БОЛГАРИЯ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 Группа B ФРАНЦИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 Группа B ГИБРАЛТАР ГРЕЦИЯ _:_ 21:45 Группа E ЧЕХИЯ ПОЛЬША _:_ 21:45 Группа E МОЛДОВА ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 Группа F ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 Группа F АВСТРИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Группа G СЕРБИЯ ЛИТВА _:_ Суббота, 25 марта 16:00 Группа A ШОТЛАНДИЯ КИПР _:_ 19:00 Группа D АРМЕНИЯ ТУРЦИЯ _:_ 19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 19:00 Группа I ИЗРАИЛЬ КОСОВО _:_ 21:45 Группа A ИСПАНИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 Группа D ХОРВАТИЯ УЭЛЬС _:_ 21:45 Группа I АНДОРРА РУМЫНИЯ _:_

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