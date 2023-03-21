Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 1-го тура

Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на континентальное первенство.
23 – 25 марта состоятся матчи стартового тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.
В центральных поединках первого тура отбора на Евро-2024 сыграют Италия – Англия (группа С) и Франция – Нидерланды (квартет B).
Интересно, что англичане и итальянцы встречались между собой в финале прошлого розыгрыша континентального первенства. Победителем Евро-2020 стала "Скуадра Адзурра", одолев "Трех львов" в серии пенальти.
Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на Евро-2024.
Соперниками "сине-желтых" в борьбе за выход на будущий ЧЕ стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.
Напомним, сборная России не примет участия в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Матчи 2-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 26 – 28 марта. Сборная Украины начнет отбор на континентальное первенство поединком против Англии 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 23 марта
|17:00
|Группа H
|КАЗАХСТАН
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ИТАЛИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Группа H
|ДАНИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|САН-МАРИНО
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ПОРТУГАЛИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЛОВАКИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Группа J
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|Пятница, 24 марта
|19:00
|Группа G
|БОЛГАРИЯ
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ФРАНЦИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГИБРАЛТАР
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|ЧЕХИЯ
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|Группа E
|МОЛДОВА
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|Группа F
|ШВЕЦИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|АВСТРИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Группа G
|СЕРБИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|Суббота, 25 марта
|16:00
|Группа A
|ШОТЛАНДИЯ
|КИПР
|_:_
|19:00
|Группа D
|АРМЕНИЯ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|19:00
|Группа I
|БЕЛАРУСЬ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|19:00
|Группа I
|ИЗРАИЛЬ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Группа A
|ИСПАНИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ХОРВАТИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|Группа I
|АНДОРРА
|РУМЫНИЯ
|_:_
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