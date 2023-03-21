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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 1-го тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 1-го тура

Фото: Associated Press

Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на континентальное первенство.

23 – 25 марта состоятся матчи стартового тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.

В центральных поединках первого тура отбора на Евро-2024 сыграют Италия – Англия (группа С) и Франция – Нидерланды (квартет B).

Интересно, что англичане и итальянцы встречались между собой в финале прошлого розыгрыша континентального первенства. Победителем Евро-2020 стала "Скуадра Адзурра", одолев "Трех львов" в серии пенальти.

Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на Евро-2024.

Соперниками "сине-желтых" в борьбе за выход на будущий ЧЕ стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Напомним, сборная России не примет участия в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

  • Матчи 2-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 26 – 28 марта. Сборная Украины начнет отбор на континентальное первенство поединком против Англии 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
  • Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 23 марта
17:00 Группа H КАЗАХСТАН   СЛОВЕНИЯ _:_
21:45 Группа C ИТАЛИЯ   АНГЛИЯ _:_
21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Группа H ДАНИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 Группа H САН-МАРИНО   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Группа J СЛОВАКИЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   ИСЛАНДИЯ _:_
Пятница, 24 марта
19:00 Группа G БОЛГАРИЯ   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 Группа B ФРАНЦИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 Группа B ГИБРАЛТАР   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 Группа E ЧЕХИЯ   ПОЛЬША _:_
21:45 Группа E МОЛДОВА   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 Группа F ШВЕЦИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 Группа F АВСТРИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Группа G СЕРБИЯ   ЛИТВА _:_
Суббота, 25 марта
16:00 Группа A ШОТЛАНДИЯ   КИПР _:_
19:00 Группа D АРМЕНИЯ   ТУРЦИЯ _:_
19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
19:00 Группа I ИЗРАИЛЬ   КОСОВО _:_
21:45 Группа A ИСПАНИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
21:45 Группа D ХОРВАТИЯ   УЭЛЬС _:_
21:45 Группа I АНДОРРА   РУМЫНИЯ _:_

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Дата публикации
Просмотры
176
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