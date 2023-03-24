Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 2-го тура

Сборная Украины начнет отбор на континентальное первенство игрой против Англии на "Уэмбли".
26 – 28 марта состоятся матчи второго тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.
Главное внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где в воскресенье, 26 марта, сборная Украины сыграет против Англии. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.
Для "сине-желтых" это будет стартовый матч в квалификации на континентальное первенство, в то время как команда "Трех львов" в рамках 1-го тура отбора на Евро-2024 победила сборную Италии.
В другом поединке группы С итальянцы на выезде встретятся с Мальтой. Северная Македония, которая начала отбор на ЧЕ победой над мальтийцами, пропустит 2-й тур.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупантf не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Матчи 3-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 16 – 17 июня. Сборная Украины в своем втором поединке отбора на континентальное первенство 16 июня в гостях будет играть с Северной Македонией.
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Воскресенье, 26 марта
|16:00
|Группа H
|КАЗАХСТАН
|ДАНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа C
|АНГЛИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|19:00
|Группа H
|СЛОВЕНИЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|19:00
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|МАЛЬТА
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЛОВАКИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|Понедельник, 27 марта
|21:45
|Группа B
|НИДЕРЛАНДЫ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Группа B
|ИРЛАНДИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|ПОЛЬША
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|МОЛДОВА
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ШВЕЦИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Группа F
|АВСТРИЯ
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ВЕНГРИЯ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЧЕРНОГОРИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|Вторник, 28 марта
|19:00
|Группа A
|ГРУЗИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|ШОТЛАНДИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ТУРЦИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|УЭЛЬС
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|Группа I
|РУМЫНИЯ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|21:45
|Группа I
|КОСОВО
|АНДОРРА
|_:_
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