Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 2-го тура

Сборная Украины начнет отбор на континентальное первенство игрой против Англии на "Уэмбли".

26 – 28 марта состоятся матчи второго тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Главное внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где в воскресенье, 26 марта, сборная Украины сыграет против Англии. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет стартовый матч в квалификации на континентальное первенство, в то время как команда "Трех львов" в рамках 1-го тура отбора на Евро-2024 победила сборную Италии.

В другом поединке группы С итальянцы на выезде встретятся с Мальтой. Северная Македония, которая начала отбор на ЧЕ победой над мальтийцами, пропустит 2-й тур.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупантf не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Матчи 3-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 16 – 17 июня. Сборная Украины в своем втором поединке отбора на континентальное первенство 16 июня в гостях будет играть с Северной Македонией.

Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Воскресенье, 26 марта 16:00 Группа H КАЗАХСТАН ДАНИЯ _:_ 19:00 Группа C АНГЛИЯ УКРАИНА _:_ 19:00 Группа H СЛОВЕНИЯ САН-МАРИНО _:_ 19:00 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН ИСЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа C МАЛЬТА ИТАЛИЯ _:_ 21:45 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 Группа J СЛОВАКИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ _:_ Понедельник, 27 марта 21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 Группа B ИРЛАНДИЯ ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 Группа E ПОЛЬША АЛБАНИЯ _:_ 21:45 Группа E МОЛДОВА ЧЕХИЯ _:_ 21:45 Группа F ШВЕЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Группа F АВСТРИЯ ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 Группа G ВЕНГРИЯ БОЛГАРИЯ _:_ 21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ СЕРБИЯ _:_ Вторник, 28 марта 19:00 Группа A ГРУЗИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 Группа A ШОТЛАНДИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 Группа D ТУРЦИЯ ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 Группа D УЭЛЬС ЛАТВИЯ _:_ 21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Группа I РУМЫНИЯ БЕЛАРУСЬ _:_ 21:45 Группа I КОСОВО АНДОРРА _:_

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