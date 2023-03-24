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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 2-го тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 2-го тура

Фото: Associated Press

Сборная Украины начнет отбор на континентальное первенство игрой против Англии на "Уэмбли".

26 – 28 марта состоятся матчи второго тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Главное внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где в воскресенье, 26 марта, сборная Украины сыграет против Англии. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет стартовый матч в квалификации на континентальное первенство, в то время как команда "Трех львов" в рамках 1-го тура отбора на Евро-2024 победила сборную Италии.

В другом поединке группы С итальянцы на выезде встретятся с Мальтой. Северная Македония, которая начала отбор на ЧЕ победой над мальтийцами, пропустит 2-й тур.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупантf не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

  • Матчи 3-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 16 – 17 июня. Сборная Украины в своем втором поединке отбора на континентальное первенство 16 июня в гостях будет играть с Северной Македонией.
  • Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Воскресенье, 26 марта
16:00 Группа H КАЗАХСТАН   ДАНИЯ _:_
19:00 Группа C АНГЛИЯ   УКРАИНА _:_
19:00 Группа H СЛОВЕНИЯ   САН-МАРИНО _:_
19:00 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа C МАЛЬТА   ИТАЛИЯ _:_
21:45 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 Группа J СЛОВАКИЯ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ   ПОРТУГАЛИЯ _:_
Понедельник, 27 марта
21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 Группа B ИРЛАНДИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 Группа E ПОЛЬША   АЛБАНИЯ _:_
21:45 Группа E МОЛДОВА   ЧЕХИЯ _:_
21:45 Группа F ШВЕЦИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Группа F АВСТРИЯ   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 Группа G ВЕНГРИЯ   БОЛГАРИЯ _:_
21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ   СЕРБИЯ _:_
Вторник, 28 марта
19:00 Группа A ГРУЗИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
21:45 Группа A ШОТЛАНДИЯ   ИСПАНИЯ _:_
21:45 Группа D ТУРЦИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
21:45 Группа D УЭЛЬС   ЛАТВИЯ _:_
21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Группа I РУМЫНИЯ   БЕЛАРУСЬ _:_
21:45 Группа I КОСОВО   АНДОРРА _:_

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Дата публикации
Просмотры
57
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