Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 3-го тура

В своем втором поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины сыграет против Северной Македонии.

16 – 17 июня состоятся матчи третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В пятницу, 16 июня, сборная Украины в Скопье встретится с командой Северной Македонии. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Это будет второй матч "сине-желтых" в квалификации на континентальное первенство. В конце марта украинцы на старте отбора к Евро-2024 под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) в Лондоне.

Матч против Северной Македонии будет первой официальной игрой Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Матчи 4-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 19 – 20 июня. Сборная Украины в четвертом туре отбора на континентальное первенство 19 июня в словацкой Трнаве будет принимать команду Мальты.

Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Пятниця, 16 июня 19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ 21:45 Группа B ГРЕЦИЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа B ГИБРАЛТАР ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 Группа C МАЛЬТА АНГЛИЯ _:_ 21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ УКРАИНА _:_ 21:45 Группа D УЭЛЬС АРМЕНИЯ _:_ 21:45 Группа D ЛАТВИЯ ТУРЦИЯ _:_ 21:45 Группа H ДАНИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа H САН-МАРИНО КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Группа I АНДОРРА ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 Группа I БЕЛАРУСЬ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Группа I КОСОВО РУМЫНИЯ _:_ Суббота, 17 июня 16:00 Группа G ЛИТВА БОЛГАРИЯ _:_ 16:00 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 19:00 Группа A НОРВЕГИЯ ШОТЛАНДИЯ _:_ 19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН ЭСТОНИЯ _:_ 19:00 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ ВЕНГРИЯ _:_ 21:45 Группа A КИПР ГРУЗИЯ _:_ 21:45 Группа E АЛБАНИЯ МОЛДОВА _:_ 21:45 Группа E ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ЧЕХИЯ _:_ 21:45 Группа F БЕЛЬГИЯ АВСТРИЯ _:_ 21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ СЛОВАКИЯ _:_ 21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_

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