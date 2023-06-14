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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 3-го тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 3-го тура

Сборная Украины / Фото: Associated Press

В своем втором поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины сыграет против Северной Македонии.

16 – 17 июня состоятся матчи третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В пятницу, 16 июня, сборная Украины в Скопье встретится с командой Северной Македонии. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Это будет второй матч "сине-желтых" в квалификации на континентальное первенство. В конце марта украинцы на старте отбора к Евро-2024 под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) в Лондоне.

Матч против Северной Македонии будет первой официальной игрой Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

  • Матчи 4-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 19 – 20 июня. Сборная Украины в четвертом туре отбора на континентальное первенство 19 июня в словацкой Трнаве будет принимать команду Мальты.
  • Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Пятниця, 16 июня
19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ   СЛОВЕНИЯ _:_
21:45 Группа B ГРЕЦИЯ   ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа B ГИБРАЛТАР   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 Группа C МАЛЬТА   АНГЛИЯ _:_
21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   УКРАИНА _:_
21:45 Группа D УЭЛЬС   АРМЕНИЯ _:_
21:45 Группа D ЛАТВИЯ   ТУРЦИЯ _:_
21:45 Группа H ДАНИЯ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа H САН-МАРИНО   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Группа I АНДОРРА   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 Группа I БЕЛАРУСЬ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Группа I КОСОВО   РУМЫНИЯ _:_
Суббота, 17 июня
16:00 Группа G ЛИТВА   БОЛГАРИЯ _:_
16:00 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
19:00 Группа A НОРВЕГИЯ   ШОТЛАНДИЯ _:_
19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН   ЭСТОНИЯ _:_
19:00 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ   ВЕНГРИЯ _:_
21:45 Группа A КИПР   ГРУЗИЯ _:_
21:45 Группа E АЛБАНИЯ   МОЛДОВА _:_
21:45 Группа E ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   ЧЕХИЯ _:_
21:45 Группа F БЕЛЬГИЯ   АВСТРИЯ _:_
21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ   СЛОВАКИЯ _:_
21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_

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Дата публикации
Просмотры
97
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