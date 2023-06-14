Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 3-го тура

В своем втором поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины сыграет против Северной Македонии.
16 – 17 июня состоятся матчи третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу.
В пятницу, 16 июня, сборная Украины в Скопье встретится с командой Северной Македонии. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.
Это будет второй матч "сине-желтых" в квалификации на континентальное первенство. В конце марта украинцы на старте отбора к Евро-2024 под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) в Лондоне.
Матч против Северной Македонии будет первой официальной игрой Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.
Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Матчи 4-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 19 – 20 июня. Сборная Украины в четвертом туре отбора на континентальное первенство 19 июня в словацкой Трнаве будет принимать команду Мальты.
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Пятниця, 16 июня
|19:00
|Группа H
|ФИНЛЯНДИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГРЕЦИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГИБРАЛТАР
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|МАЛЬТА
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|Группа D
|УЭЛЬС
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ЛАТВИЯ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|ДАНИЯ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|САН-МАРИНО
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Группа I
|АНДОРРА
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|БЕЛАРУСЬ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|Группа I
|КОСОВО
|РУМЫНИЯ
|_:_
|Суббота, 17 июня
|16:00
|Группа G
|ЛИТВА
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|16:00
|Группа J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|19:00
|Группа A
|НОРВЕГИЯ
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|Группа F
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа G
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|КИПР
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|АЛБАНИЯ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Группа E
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|БЕЛЬГИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ПОРТУГАЛИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
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