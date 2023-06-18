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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 4-го тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 4-го тура

Фанаты сборной Украины / Фото: Associated Press

В своем третьем поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины встретится с Мальтой.

19 – 20 июня состоятся матчи четвертого тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины будет принимать команду Мальты. Номинально домашняя для "сине-желтых" встреча из-за войны с российскими оккупантами будет сыграна в словацкой Трнаве.

Для нашей сборной это будет третий матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее украинцы проиграли Англии и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию. Поединок с македонцами стал дебютной официальной игрой Сергея Реброва во главе "сине-желтых".

Таким образом, после двух сыгранных матчей сборная Украины набрала 3 очка в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует Англия (9 баллов), Италия и Северная Македония также набрали по 3 зачетных пункта, тогда как Мальта замыкает квинтет С с нулем в графе очков.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

  • Матчи 5-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 7 – 9 сентября. Сборная Украины в пятом туре отбора на континентальное первенство 9 сентября примет команду Англии. После этого "сине-желтые" 12 сентября на выезде сыграют с Италией.
  • Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Понедельник, 19 июня
19:00 Группа C УКРАИНА   МАЛЬТА _:_
19:00 Группа D АРМЕНИЯ   ЛАТВИЯ _:_
19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ   САН-МАРИНО _:_
21:45 Группа B ФРАНЦИЯ   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 Группа B ИРЛАНДИЯ   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 Группа C АНГЛИЯ   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
21:45 Группа D ТУРЦИЯ   УЭЛЬС _:_
21:45 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Группа H СЛОВЕНИЯ   ДАНИЯ _:_
21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ   РУМЫНИЯ _:_
21:45 Группа I ИЗРАИЛЬ   АНДОРРА _:_
21:45 Группа I БЕЛАРУСЬ   КОСОВО _:_
Вторник, 20 июня
21:45 Группа A ШОТЛАНДИЯ   ГРУЗИЯ _:_
21:45 Группа A НОРВЕГИЯ   КИПР _:_
21:45 Группа E МОЛДОВА   ПОЛЬША _:_
21:45 Группа E ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   АЛБАНИЯ _:_
21:45 Группа F АВСТРИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
21:45 Группа F ЭСТОНИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 Группа G ВЕНГРИЯ   ЛИТВА _:_
21:45 Группа G БОЛГАРИЯ   СЕРБИЯ _:_
21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ   ПОРТУГАЛИЯ _:_
21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН   СЛОВАКИЯ _:_

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Просмотры
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