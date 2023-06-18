Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 4-го тура

В своем третьем поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины встретится с Мальтой.
19 – 20 июня состоятся матчи четвертого тура отбора на Евро-2024 по футболу.
В понедельник, 19 июня, сборная Украины будет принимать команду Мальты. Номинально домашняя для "сине-желтых" встреча из-за войны с российскими оккупантами будет сыграна в словацкой Трнаве.
Для нашей сборной это будет третий матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее украинцы проиграли Англии и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию. Поединок с македонцами стал дебютной официальной игрой Сергея Реброва во главе "сине-желтых".
Таким образом, после двух сыгранных матчей сборная Украины набрала 3 очка в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует Англия (9 баллов), Италия и Северная Македония также набрали по 3 зачетных пункта, тогда как Мальта замыкает квинтет С с нулем в графе очков.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Матчи 5-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 7 – 9 сентября. Сборная Украины в пятом туре отбора на континентальное первенство 9 сентября примет команду Англии. После этого "сине-желтые" 12 сентября на выезде сыграют с Италией.
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяин турнира, без отбора попала на Евро-2024.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Понедельник, 19 июня
|19:00
|Группа C
|УКРАИНА
|МАЛЬТА
|_:_
|19:00
|Группа D
|АРМЕНИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|19:00
|Группа H
|ФИНЛЯНДИЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Группа B
|ФРАНЦИЯ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ИРЛАНДИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Группа C
|АНГЛИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ТУРЦИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЛОВЕНИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ШВЕЙЦАРИЯ
|РУМЫНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ИЗРАИЛЬ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Группа I
|БЕЛАРУСЬ
|КОСОВО
|_:_
|Вторник, 20 июня
|21:45
|Группа A
|ШОТЛАНДИЯ
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|НОРВЕГИЯ
|КИПР
|_:_
|21:45
|Группа E
|МОЛДОВА
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|Группа E
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|АВСТРИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ЭСТОНИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ВЕНГРИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Группа G
|БОЛГАРИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|СЛОВАКИЯ
|_:_
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