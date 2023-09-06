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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 5-го тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 5-го тура

Англия – Украина / Фото: Associated Press

В своем четвертом поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины в Польше примет команду Англии.

7 – 9 сентября состоятся матчи 5-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сразится против команды Англии. Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "сине-желтых" встреча будет сыграна в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Для нашей сборной это будет четвертый матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

В другом поединке этого тура группы С сборная Италии 9 сентября в гостях встретится с командой Северной Македонии.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

  • Матчи 6-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 10 – 12 сентября. Сборная Украины в шестом туре отбора на континентальное первенство 12 сентября в Милане сыграет с Италией.
  • Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 7 сентября
17:00 Группа H КАЗАХСТАН   ФИНЛЯНДИЯ _:_
19:00 Группа G ЛИТВА   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 Группа B ФРАНЦИЯ   ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 Группа E ПОЛЬША   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 Группа E ЧЕХИЯ   АЛБАНИЯ _:_
21:45 Группа G СЕРБИЯ   ВЕНГРИЯ _:_
21:45 Група H ДАНИЯ   САН-МАРИНО _:_
21:45 Группа H СЛОВЕНИЯ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
Пятниця, 8 сентября
19:00 Группа A ГРУЗИЯ   ИСПАНИЯ _:_
21:45 Группа A КИПР   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа D ХОРВАТИЯ   ЛАТВИЯ _:_
21:45 Группа D ТУРЦИЯ   АРМЕНИЯ _:_
21:45 Группа J СЛОВАКИЯ   ПОРТУГАЛИЯ _:_
21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ   ИСЛАНДИЯ _:_
Суббота, 9 сентября
16:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН   БЕЛЬГИЯ _:_
19:00 Группа C УКРАИНА   АНГЛИЯ _:_
19:00 Группа F ЭСТОНИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
19:00 Группа I АНДОРРА   БЕЛАРУСЬ _:_
21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   ИТАЛИЯ _:_
21:45 Группа I РУМЫНИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Группа I КОСОВО   ШВЕЙЦАРИЯ _:_

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