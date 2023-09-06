Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 5-го тура

В своем четвертом поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины в Польше примет команду Англии.

7 – 9 сентября состоятся матчи 5-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сразится против команды Англии. Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "сине-желтых" встреча будет сыграна в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Для нашей сборной это будет четвертый матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

В другом поединке этого тура группы С сборная Италии 9 сентября в гостях встретится с командой Северной Македонии.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

Матчи 6-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 10 – 12 сентября. Сборная Украины в шестом туре отбора на континентальное первенство 12 сентября в Милане сыграет с Италией.

Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 7 сентября 17:00 Группа H КАЗАХСТАН ФИНЛЯНДИЯ _:_ 19:00 Группа G ЛИТВА ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 Группа B ФРАНЦИЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ ГРЕЦИЯ _:_ 21:45 Группа E ПОЛЬША ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 Группа E ЧЕХИЯ АЛБАНИЯ _:_ 21:45 Группа G СЕРБИЯ ВЕНГРИЯ _:_ 21:45 Група H ДАНИЯ САН-МАРИНО _:_ 21:45 Группа H СЛОВЕНИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ Пятниця, 8 сентября 19:00 Группа A ГРУЗИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 Группа A КИПР ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа D ХОРВАТИЯ ЛАТВИЯ _:_ 21:45 Группа D ТУРЦИЯ АРМЕНИЯ _:_ 21:45 Группа J СЛОВАКИЯ ПОРТУГАЛИЯ _:_ 21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ ИСЛАНДИЯ _:_ Суббота, 9 сентября 16:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛЬГИЯ _:_ 19:00 Группа C УКРАИНА АНГЛИЯ _:_ 19:00 Группа F ЭСТОНИЯ ШВЕЦИЯ _:_ 19:00 Группа I АНДОРРА БЕЛАРУСЬ _:_ 21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ИТАЛИЯ _:_ 21:45 Группа I РУМЫНИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Группа I КОСОВО ШВЕЙЦАРИЯ _:_

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