Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 5-го тура

В своем четвертом поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины в Польше примет команду Англии.
7 – 9 сентября состоятся матчи 5-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.
В субботу, 9 сентября, сборная Украины сразится против команды Англии. Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "сине-желтых" встреча будет сыграна в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Для нашей сборной это будет четвертый матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.
В другом поединке этого тура группы С сборная Италии 9 сентября в гостях встретится с командой Северной Македонии.
На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
- Матчи 6-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 10 – 12 сентября. Сборная Украины в шестом туре отбора на континентальное первенство 12 сентября в Милане сыграет с Италией.
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 7 сентября
|17:00
|Группа H
|КАЗАХСТАН
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|19:00
|Группа G
|ЛИТВА
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ФРАНЦИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|НИДЕРЛАНДЫ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|ПОЛЬША
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|Группа E
|ЧЕХИЯ
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|СЕРБИЯ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|ДАНИЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЛОВЕНИЯ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|Пятниця, 8 сентября
|19:00
|Группа A
|ГРУЗИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|КИПР
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ХОРВАТИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ТУРЦИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЛОВАКИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|Суббота, 9 сентября
|16:00
|Группа F
|АЗЕРБАЙДЖАН
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|19:00
|Группа C
|УКРАИНА
|АНГЛИЯ
|_:_
|19:00
|Группа F
|ЭСТОНИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|19:00
|Группа I
|АНДОРРА
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|21:45
|Группа C
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|РУМЫНИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|Группа I
|КОСОВО
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
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