Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 6-го тура

В своем пятом поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины в Милане будет противостоять Италии.
10 – 12 сентября состоятся матчи 6-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане сыграет против команды Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Для подопечных Сергея Реброва это будет пятый матч квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве и добыли ничью против Англии (1:1) во Вроцлаве.
По итогам пяти туров сборная Украины с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
- Матчи 7-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 12 – 14 октября. Сборная Украины в седьмом туре отбора на континентальное первенство 14 октября будет принимать Северную Македонию.
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Воскресенье, 10 сентября
|16:00
|Группа H
|КАЗАХСТАН
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|Группа E
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|МОЛДОВА
|_:_
|19:00
|Группа G
|ЧЕРНОГОРИЯ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|19:00
|Группа H
|ФИНЛЯНДИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ИРЛАНДИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГРЕЦИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Группа E
|АЛБАНИЯ
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЛИТВА
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|САН-МАРИНО
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|Понедельник, 11 сентября
|19:00
|Группа D
|АРМЕНИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ЛАТВИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Группа J
|ПОРТУГАЛИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЛОВАКИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|Вторник, 12 сентября
|21:45
|Группа A
|ИСПАНИЯ
|КИПР
|_:_
|21:45
|Группа A
|НОРВЕГИЯ
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ИТАЛИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|Группа C
|МАЛЬТА
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|БЕЛЬГИЯ
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ШВЕЦИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ШВЕЙЦАРИЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Группа I
|ИЗРАИЛЬ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|21:45
|Группа I
|РУМЫНИЯ
|КОСОВО
|_:_
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