Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 6-го тура

В своем пятом поединке квалификации на континентальное первенство сборная Украины в Милане будет противостоять Италии.

10 – 12 сентября состоятся матчи 6-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане сыграет против команды Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для подопечных Сергея Реброва это будет пятый матч квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве и добыли ничью против Англии (1:1) во Вроцлаве.

По итогам пяти туров сборная Украины с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

Матчи 7-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 12 – 14 октября. Сборная Украины в седьмом туре отбора на континентальное первенство 14 октября будет принимать Северную Македонию.

Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Воскресенье, 10 сентября 16:00 Группа H КАЗАХСТАН СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 19:00 Группа E ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА МОЛДОВА _:_ 19:00 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ БОЛГАРИЯ _:_ 19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ ДАНИЯ _:_ 21:45 Группа B ИРЛАНДИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 Группа B ГРЕЦИЯ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 Группа E АЛБАНИЯ ПОЛЬША _:_ 21:45 Группа G ЛИТВА СЕРБИЯ _:_ 21:45 Группа H САН-МАРИНО СЛОВЕНИЯ _:_ Понедельник, 11 сентября 19:00 Группа D АРМЕНИЯ ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 Группа D ЛАТВИЯ УЭЛЬС _:_ 21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 Группа J СЛОВАКИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ Вторник, 12 сентября 21:45 Группа A ИСПАНИЯ КИПР _:_ 21:45 Группа A НОРВЕГИЯ ГРУЗИЯ _:_ 21:45 Группа C ИТАЛИЯ УКРАИНА _:_ 21:45 Группа C МАЛЬТА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 21:45 Группа F БЕЛЬГИЯ ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 Группа F ШВЕЦИЯ АВСТРИЯ _:_ 21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ АНДОРРА _:_ 21:45 Группа I ИЗРАИЛЬ БЕЛАРУСЬ _:_ 21:45 Группа I РУМЫНИЯ КОСОВО _:_

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