Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 7-го тура

12 – 14 октября состоятся матчи 7-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В субботу, 14 октября, сборная Украины встретится с командой Северной Македонии. Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок будет сыгран в чешской столице Праге.

Начало игры – в 16:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на нашем сайте.

Для подопечных Сергея Реброва это будет шестой матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве, добыли ничью против Англии (1:1) в Вроцлаве и уступили Италии (1:2) в Милане

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Отметим, что УЕФА перенес матч Израиль – Швейцария из-за нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

Матчи 8-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 15 – 17 октября. Сборная Украины в восьмом туре отбора на континентальное первенство 17 октября на выезде сыграет с Мальтой.

Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 12 октября 19:00 Группа D ЛАТВИЯ АРМЕНИЯ _:_ 21:45 Группа A ИСПАНИЯ ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа A КИПР НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 Группа D ХОРВАТИЯ ТУРЦИЯ _:_ 21:45 Группа E АЛБАНИЯ ЧЕХИЯ _:_ 21:45 Группа E ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ПОЛЬША _:_ Группа I ИЗРАИЛЬ ШВЕЙЦАРИЯ перенесен 21:45 Группа I АНДОРРА КОСОВО _:_ 21:45 Группа I БЕЛАРУСЬ РУМЫНИЯ _:_ Пятниця, 13 октября 19:00 Группа F ЭСТОНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 Группа B ИРЛАНДИЯ ГРЕЦИЯ _:_ 21:45 Группа F АВСТРИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ СЛОВАКИЯ _:_ 21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ Суббота, 14 октября 16:00 Группа C УКРАИНА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 16:00 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ САН-МАРИНО _:_ 19:00 Группа G БОЛГАРИЯ ЛИТВА _:_ 19:00 Группа H СЛОВЕНИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 Группа C ИТАЛИЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Группа G ВЕНГРИЯ СЕРБИЯ _:_ 21:45 Группа H ДАНИЯ КАЗАХСТАН _:_

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