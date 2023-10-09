Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 7-го тура

В своем шестом поединке квалификации чемпионата Европы сборная Украины в Праге примет команду Северной Македонии.
12 – 14 октября состоятся матчи 7-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.
В субботу, 14 октября, сборная Украины встретится с командой Северной Македонии. Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок будет сыгран в чешской столице Праге.
Начало игры – в 16:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на нашем сайте.
Для подопечных Сергея Реброва это будет шестой матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве, добыли ничью против Англии (1:1) в Вроцлаве и уступили Италии (1:2) в Милане
По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.
Отметим, что УЕФА перенес матч Израиль – Швейцария из-за нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
- Матчи 8-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 15 – 17 октября. Сборная Украины в восьмом туре отбора на континентальное первенство 17 октября на выезде сыграет с Мальтой.
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 12 октября
|19:00
|Группа D
|ЛАТВИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|ИСПАНИЯ
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|КИПР
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ХОРВАТИЯ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|АЛБАНИЯ
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|ПОЛЬША
|_:_
|Группа I
|ИЗРАИЛЬ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|перенесен
|21:45
|Группа I
|АНДОРРА
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Группа I
|БЕЛАРУСЬ
|РУМЫНИЯ
|_:_
|Пятниця, 13 октября
|19:00
|Группа F
|ЭСТОНИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Группа B
|НИДЕРЛАНДЫ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ИРЛАНДИЯ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|АВСТРИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ПОРТУГАЛИЯ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|Суббота, 14 октября
|16:00
|Группа C
|УКРАИНА
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|16:00
|Группа H
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|19:00
|Группа G
|БОЛГАРИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|19:00
|Группа H
|СЛОВЕНИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ИТАЛИЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Группа G
|ВЕНГРИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|ДАНИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
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