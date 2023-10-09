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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 7-го тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 7-го тура

Фанаты сборной Украины / Фото: Associated Press

В своем шестом поединке квалификации чемпионата Европы сборная Украины в Праге примет команду Северной Македонии.

12 – 14 октября состоятся матчи 7-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В субботу, 14 октября, сборная Украины встретится с командой Северной Македонии. Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок будет сыгран в чешской столице Праге.

Начало игры – в 16:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на нашем сайте.

Для подопечных Сергея Реброва это будет шестой матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве, добыли ничью против Англии (1:1) в Вроцлаве и уступили Италии (1:2) в Милане

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Отметим, что УЕФА перенес матч Израиль – Швейцария из-за нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

  • Матчи 8-го тура квалификации на Евро-2024 состоятся 15 – 17 октября. Сборная Украины в восьмом туре отбора на континентальное первенство 17 октября на выезде сыграет с Мальтой.
  • Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 12 октября
19:00 Группа D ЛАТВИЯ   АРМЕНИЯ _:_
21:45 Группа A ИСПАНИЯ   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа A КИПР   НОРВЕГИЯ _:_
21:45 Группа D ХОРВАТИЯ   ТУРЦИЯ _:_
21:45 Группа E АЛБАНИЯ   ЧЕХИЯ _:_
21:45 Группа E ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   ПОЛЬША _:_
  Группа I ИЗРАИЛЬ   ШВЕЙЦАРИЯ перенесен
21:45 Группа I АНДОРРА   КОСОВО _:_
21:45 Группа I БЕЛАРУСЬ   РУМЫНИЯ _:_
Пятниця, 13 октября
19:00 Группа F ЭСТОНИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 Группа B ИРЛАНДИЯ   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 Группа F АВСТРИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ   СЛОВАКИЯ _:_
21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
Суббота, 14 октября
16:00 Группа C УКРАИНА   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
16:00 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   САН-МАРИНО _:_
19:00 Группа G БОЛГАРИЯ   ЛИТВА _:_
19:00 Группа H СЛОВЕНИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 Группа C ИТАЛИЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Группа G ВЕНГРИЯ   СЕРБИЯ _:_
21:45 Группа H ДАНИЯ   КАЗАХСТАН _:_

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