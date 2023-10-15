Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 8-го тура

В своем седьмом поединке квалификации чемпионата Европы сборная Украины на выезде сыграет против Мальты.
15 – 17 октября состоятся матчи 8-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.
Во вторник, 17 октября, сборная Украины на выезде сыграет с Мальтой. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Текстовая онлайн трансляция матча Мальта – Украина будет доступна на нашем сайте.
Для подопечных Сергея Реброва это будет седьмой матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве, добыли ничью против Англии (1:1) в Вроцлаве, уступили Италии (1:2) в Милане и победили Северную Македонию (2:0) в Праге.
В другом поединке восьмого тура группы С в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии (17 октября, 21:45).
После семи туров сборная Украины с 10 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).
Отметим, что УЕФА перенес матч Косово – Израиль из-за нападения террористической организации ХАМАС на Израиль.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
- Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Воскресенье, 15 октября
|16:00
|Группа A
|ГРУЗИЯ
|КИПР
|_:_
|19:00
|Группа E
|ЧЕХИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|19:00
|Группа I
|ШВЕЙЦАРИЯ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|21:45
|Группа A
|НОРВЕГИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ТУРЦИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|УЭЛЬС
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|ПОЛЬША
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Группа I
|РУМЫНИЯ
|АНДОРРА
|_:_
|Группа I
|КОСОВО
|ИЗРАИЛЬ
|перенесен
|Понедельник, 16 октября
|19:00
|Группа F
|АЗЕРБАЙДЖАН
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГРЕЦИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГИБРАЛТАР
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|БЕЛЬГИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Группа J
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|Вторник, 17 октября
|19:00
|Группа H
|ФИНЛЯНДИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Группа C
|АНГЛИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|МАЛЬТА
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|Группа G
|СЕРБИЯ
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЛИТВА
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|САН-МАРИНО
|ДАНИЯ
|_:_
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