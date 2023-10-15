Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 8-го тура

В своем седьмом поединке квалификации чемпионата Европы сборная Украины на выезде сыграет против Мальты.

15 – 17 октября состоятся матчи 8-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Во вторник, 17 октября, сборная Украины на выезде сыграет с Мальтой. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Мальта – Украина будет доступна на нашем сайте.

Для подопечных Сергея Реброва это будет седьмой матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве, добыли ничью против Англии (1:1) в Вроцлаве, уступили Италии (1:2) в Милане и победили Северную Македонию (2:0) в Праге.

В другом поединке восьмого тура группы С в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии (17 октября, 21:45).

После семи туров сборная Украины с 10 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после семи туров / Фото: flashscore.ua

Отметим, что УЕФА перенес матч Косово – Израиль из-за нападения террористической организации ХАМАС на Израиль.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

Игры группового этапа отбора на Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Воскресенье, 15 октября 16:00 Группа A ГРУЗИЯ КИПР _:_ 19:00 Группа E ЧЕХИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 19:00 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ БЕЛАРУСЬ _:_ 21:45 Группа A НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 Группа D ТУРЦИЯ ЛАТВИЯ _:_ 21:45 Группа D УЭЛЬС ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 Группа E ПОЛЬША МОЛДОВА _:_ 21:45 Группа I РУМЫНИЯ АНДОРРА _:_ Группа I КОСОВО ИЗРАИЛЬ перенесен Понедельник, 16 октября 19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН АВСТРИЯ _:_ 21:45 Группа B ГРЕЦИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 Группа B ГИБРАЛТАР ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа F БЕЛЬГИЯ ШВЕЦИЯ _:_ 21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ПОРТУГАЛИЯ _:_ 21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ СЛОВАКИЯ _:_ Вторник, 17 октября 19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Группа C АНГЛИЯ ИТАЛИЯ _:_ 21:45 Группа C МАЛЬТА УКРАИНА _:_ 21:45 Группа G СЕРБИЯ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 Группа G ЛИТВА ВЕНГРИЯ _:_ 21:45 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ 21:45 Группа H САН-МАРИНО ДАНИЯ _:_

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