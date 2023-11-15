Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 9-го тура

Сборная Украины пропускает предпоследний тур, готовясь к решающему поединку против Италии.
16 – 18 ноября состоятся матчи 9-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.
Сборная Украины не участвует в этом туре, но внимательно следит за поединком в Риме, где конкурент "сине-желтых" в борьбе за прямую путевку на континентальное первенство сборная Италии 17 ноября примет Северную Македонию.
Команда Сергея Реброва уже готовится к матчу заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на ЧЕ против Италии, который состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Победа над итальянцами выведет украинцев на Евро-2024. Нашу сборную устроит даже ничья, если "Скуадра Адзурра" не сможет обыграть македонцев.
В другом матче 9-го тура группы С сборная Англии 17 ноября примет Мальту. Для обеих команд эта встреча уже не будет иметь турнирного значения.
Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).
Таблица группы С после восьми туров
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 16 ноября
|19:00
|Группа A
|ГРУЗИЯ
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|Группа A
|КИПР
|ИСПАНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа F
|ЭСТОНИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|19:00
|Группа F
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|19:00
|Группа G
|БОЛГАРИЯ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЛОВАКИЯ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|Пятниця, 17 ноября
|17:00
|Группа H
|КАЗАХСТАН
|САН-МАРИНО
|_:_
|19:00
|Группа E
|МОЛДОВА
|АЛБАНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа H
|ФИНЛЯНДИЯ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ИТАЛИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|АНГЛИЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Группа E
|ПОЛЬША
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|ДАНИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|Суббота, 18 ноября
|16:00
|Группа D
|АРМЕНИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|19:00
|Группа D
|ЛАТВИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|19:00
|Группа I
|БЕЛАРУСЬ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Группа B
|ФРАНЦИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Группа B
|НИДЕРЛАНДЫ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ШВЕЙЦАРИЯ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Группа I
|ИЗРАИЛЬ
|РУМЫНИЯ
|_:_
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