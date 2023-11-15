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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 9-го тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 9-го тура

Официальный мяч Евро-2024 / Фото: Associated Press

Сборная Украины пропускает предпоследний тур, готовясь к решающему поединку против Италии.

16 – 18 ноября состоятся матчи 9-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины не участвует в этом туре, но внимательно следит за поединком в Риме, где конкурент "сине-желтых" в борьбе за прямую путевку на континентальное первенство сборная Италии 17 ноября примет Северную Македонию.

Команда Сергея Реброва уже готовится к матчу заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на ЧЕ против Италии, который состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Победа над итальянцами выведет украинцев на Евро-2024. Нашу сборную устроит даже ничья, если "Скуадра Адзурра" не сможет обыграть македонцев.

В другом матче 9-го тура группы С сборная Англии 17 ноября примет Мальту. Для обеих команд эта встреча уже не будет иметь турнирного значения.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / © flashscore.ua
Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 16 ноября
19:00 Группа A ГРУЗИЯ   ШОТЛАНДИЯ _:_
19:00 Группа A КИПР   ИСПАНИЯ _:_
19:00 Группа F ЭСТОНИЯ   АВСТРИЯ _:_
19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН   ШВЕЦИЯ _:_
19:00 Группа G БОЛГАРИЯ   ВЕНГРИЯ _:_
21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ   ЛИТВА _:_
21:45 Группа J СЛОВАКИЯ   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН   ПОРТУГАЛИЯ _:_
Пятниця, 17 ноября
17:00 Группа H КАЗАХСТАН   САН-МАРИНО _:_
19:00 Группа E МОЛДОВА   АЛБАНИЯ _:_
19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа C ИТАЛИЯ   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
21:45 Группа C АНГЛИЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Группа E ПОЛЬША   ЧЕХИЯ _:_
21:45 Группа H ДАНИЯ   СЛОВЕНИЯ _:_
Суббота, 18 ноября
16:00 Группа D АРМЕНИЯ   УЭЛЬС _:_
19:00 Группа D ЛАТВИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ   АНДОРРА _:_
21:45 Группа B ФРАНЦИЯ   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ   ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ   КОСОВО _:_
21:45 Группа I ИЗРАИЛЬ   РУМЫНИЯ _:_

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