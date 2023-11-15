Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 9-го тура

16 – 18 ноября состоятся матчи 9-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины не участвует в этом туре, но внимательно следит за поединком в Риме, где конкурент "сине-желтых" в борьбе за прямую путевку на континентальное первенство сборная Италии 17 ноября примет Северную Македонию.

Команда Сергея Реброва уже готовится к матчу заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на ЧЕ против Италии, который состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Победа над итальянцами выведет украинцев на Евро-2024. Нашу сборную устроит даже ничья, если "Скуадра Адзурра" не сможет обыграть македонцев.

В другом матче 9-го тура группы С сборная Англии 17 ноября примет Мальту. Для обеих команд эта встреча уже не будет иметь турнирного значения.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 16 ноября 19:00 Группа A ГРУЗИЯ ШОТЛАНДИЯ _:_ 19:00 Группа A КИПР ИСПАНИЯ _:_ 19:00 Группа F ЭСТОНИЯ АВСТРИЯ _:_ 19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН ШВЕЦИЯ _:_ 19:00 Группа G БОЛГАРИЯ ВЕНГРИЯ _:_ 21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ ЛИТВА _:_ 21:45 Группа J СЛОВАКИЯ ИСЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН ПОРТУГАЛИЯ _:_ Пятниця, 17 ноября 17:00 Группа H КАЗАХСТАН САН-МАРИНО _:_ 19:00 Группа E МОЛДОВА АЛБАНИЯ _:_ 19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа C ИТАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 21:45 Группа C АНГЛИЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Группа E ПОЛЬША ЧЕХИЯ _:_ 21:45 Группа H ДАНИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ Суббота, 18 ноября 16:00 Группа D АРМЕНИЯ УЭЛЬС _:_ 19:00 Группа D ЛАТВИЯ ХОРВАТИЯ _:_ 19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ АНДОРРА _:_ 21:45 Группа B ФРАНЦИЯ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ КОСОВО _:_ 21:45 Группа I ИЗРАИЛЬ РУМЫНИЯ _:_

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