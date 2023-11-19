Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей последнего тура

Сборная Украины сразится за прямую путевку на чемпионат Европы против Италии.
19 – 21 ноября состоятся матчи заключительного 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.
В последнем поединке группового раунда квалификации на континентальное первенство сборная Украины сыграет против команды Италии. Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоится в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена".
Матч между украинцами и итальянцами начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет доступна на нашем сайте.
Отметим, что для обеих сборных этот поединок будет решающим в борьбе за выход на чемпионат Европы. Перед заключительным туром Италия и Украина имеют одинаковое количество очков (по 13), но "Скуадра Адзурра" опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям.
Таблица группы С перед заключительным туром
Подопечным Сергея Реброва нужно побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.
Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
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|Воскресенье, 19 ноября
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|ВЕНГРИЯ
|ЧЕРНОГОРИЯ
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|БОЛГАРИЯ
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|Группа F
|БЕЛЬГИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
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|Группа F
|ШВЕЦИЯ
|ЭСТОНИЯ
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|Группа A
|ИСПАНИЯ
|ГРУЗИЯ
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|Группа A
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|НОРВЕГИЯ
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|Понедельник, 20 ноября
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|УКРАИНА
|ИТАЛИЯ
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|Группа C
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|Группа E
|ЧЕХИЯ
|МОЛДОВА
|_:_
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|Группа E
|АЛБАНИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
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|Группа H
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|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЛОВЕНИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Группа H
|САН-МАРИНО
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|Вторник, 21 ноября
|21:45
|Группа B
|ГРЕЦИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГИБРАЛТАР
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ХОРВАТИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
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|Группа D
|УЭЛЬС
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
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|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
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|ИЗРАИЛЬ
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|21:45
|Группа I
|КОСОВО
|БЕЛАРУСЬ
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