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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей последнего тура

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей последнего тура

Украина – Италия / Фото: Associated Press

Сборная Украины сразится за прямую путевку на чемпионат Европы против Италии.

19 – 21 ноября состоятся матчи заключительного 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В последнем поединке группового раунда квалификации на континентальное первенство сборная Украины сыграет против команды Италии. Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоится в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена".

Матч между украинцами и итальянцами начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет доступна на нашем сайте.

Отметим, что для обеих сборных этот поединок будет решающим в борьбе за выход на чемпионат Европы. Перед заключительным туром Италия и Украина имеют одинаковое количество очков (по 13), но "Скуадра Адзурра" опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям.

Таблица группы С перед заключительным туром

Таблица группы С перед заключительным туром / © flashscore.ua
Таблица группы С перед заключительным туром / Фото: flashscore.ua

Подопечным Сергея Реброва нужно побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Воскресенье, 19 ноября
16:00 Группа G ВЕНГРИЯ   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
16:00 Группа G СЕРБИЯ   БОЛГАРИЯ _:_
19:00 Группа F БЕЛЬГИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
19:00 Группа F ШВЕЦИЯ   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 Группа A ИСПАНИЯ   ГРУЗИЯ _:_
21:45 Группа A ШОТЛАНДИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   СЛОВАКИЯ _:_
21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
Понедельник, 20 ноября
21:45 Группа C УКРАИНА   ИТАЛИЯ _:_
21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   АНГЛИЯ _:_
21:45 Группа E ЧЕХИЯ   МОЛДОВА _:_
21:45 Группа E АЛБАНИЯ   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   ДАНИЯ _:_
21:45 Группа H СЛОВЕНИЯ   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Группа H САН-МАРИНО   ФИНЛЯНДИЯ _:_
Вторник, 21 ноября
21:45 Группа B ГРЕЦИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 Группа B ГИБРАЛТАР   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 Группа D ХОРВАТИЯ   АРМЕНИЯ _:_
21:45 Группа D УЭЛЬС   ТУРЦИЯ _:_
21:45 Группа I РУМЫНИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 Группа I АНДОРРА   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Группа I КОСОВО   БЕЛАРУСЬ _:_

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Дата публикации
Просмотры
121
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