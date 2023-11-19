Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей последнего тура

Сборная Украины сразится за прямую путевку на чемпионат Европы против Италии.

19 – 21 ноября состоятся матчи заключительного 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В последнем поединке группового раунда квалификации на континентальное первенство сборная Украины сыграет против команды Италии. Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоится в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена".

Матч между украинцами и итальянцами начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет доступна на нашем сайте.

Отметим, что для обеих сборных этот поединок будет решающим в борьбе за выход на чемпионат Европы. Перед заключительным туром Италия и Украина имеют одинаковое количество очков (по 13), но "Скуадра Адзурра" опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям.

Таблица группы С перед заключительным туром

Таблица группы С перед заключительным туром / Фото: flashscore.ua

Подопечным Сергея Реброва нужно побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Напомним, сборная России не участвует в квалификации и пропустит следующий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Воскресенье, 19 ноября 16:00 Группа G ВЕНГРИЯ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 16:00 Группа G СЕРБИЯ БОЛГАРИЯ _:_ 19:00 Группа F БЕЛЬГИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 19:00 Группа F ШВЕЦИЯ ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 Группа A ИСПАНИЯ ГРУЗИЯ _:_ 21:45 Группа A ШОТЛАНДИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 Группа J ПОРТУГАЛИЯ ИСЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа J БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА СЛОВАКИЯ _:_ 21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН ЛЮКСЕМБУРГ _:_ Понедельник, 20 ноября 21:45 Группа C УКРАИНА ИТАЛИЯ _:_ 21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ АНГЛИЯ _:_ 21:45 Группа E ЧЕХИЯ МОЛДОВА _:_ 21:45 Группа E АЛБАНИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 Группа H СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ ДАНИЯ _:_ 21:45 Группа H СЛОВЕНИЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Группа H САН-МАРИНО ФИНЛЯНДИЯ _:_ Вторник, 21 ноября 21:45 Группа B ГРЕЦИЯ ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 Группа B ГИБРАЛТАР НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 Группа D ХОРВАТИЯ АРМЕНИЯ _:_ 21:45 Группа D УЭЛЬС ТУРЦИЯ _:_ 21:45 Группа I РУМЫНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 Группа I АНДОРРА ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Группа I КОСОВО БЕЛАРУСЬ _:_

Читайте также:

Украина – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч отбора Евро-2024

Евро-2024: кто уже вышел в финальный турнир

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: что нужно "сине-желтым" для выхода в финальный турнир