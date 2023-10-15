Отбор на Евро-2024: турнирные расклады в группе сборной Украины за три тура до финиша

Позади уже семь туров туров группового этапа отбора на Евро-2024. Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы по футболу, поэтому разбираемся, что "сине-желтым" нужно для достижения этой цели.

В рамках 7-го тура отбора на Евро-2024 команда Сергея Реброва в Праге одержала победу (2:0) над командой Северной Македонии, улучшив свои шансы пробиться на ЧЕ. Украинцы временно поднялись на проходную вторую позицию в своей группе, однако затем опустились на третье место после разгромной победы Италии над Мальтой (4:0).

Согласно регламенту, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

По итогам семи туров сборная Украины с 10 очками занимает третье место в группе C. Такое же количество зачетных баллов у Италии, но "Скуадра Адзурра" опережает "сине-желтых" благодаря победе в очной встрече, а также имеет один матч в запасе. Лидирует с 13 очками Англия, у которой тоже есть одна игра в запасе. На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после семи туров

Таблица группы С после семи туров / Фото: flashscore.ua

Турнирные расклады в группе С перед восьмым туром

В 8-м туре квалификации на Евро-2024 сборная Украины 17 октября на выезде встретится с Мальтой. В тот же день очный матч в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии.

Независимо от результатов этих поединков, Украина и Италия в восьмом туре не могут гарантировать себе путевки в финальную стадию, равно как и потерять шансы на топ-2.

Англия же оформит выход на ЧЕ в случае победы над итальянцами или даже ничьей, если украинцы не смогут обыграть Мальту.

Северная Македония лишится шанслв на топ-2, если Украина победит, а Италия потеряет очки. Мальта еще раньше попрощалась с надеждами финишировать в топ-2.

Как сборной Украины получить прямую путевку на Евро-2024?

В контексте борьбы за вторую позицию, позволяющую напрямую выйти на чемпионат Европы, все находится в руках команды Реброва. 17 октября украинцам необходимо побеждать Мальту. В таком случае "сине-желтые" подойдут к решающей международной паузе в ноябре с 13 очками в своем активе.

Если итальянцы выиграют два своих следующих матча против Англии (17 октября) и Северной Македонии (17 ноября), то судьба путевки на первенство континента определится в заключительном туре, где "сине-желтые" 20 ноября будут принимать "Скуадру Адзурру" в немецком Леверкузене.

При таком развитии событий перед лобовым матчем с Украиной команда Лучано Спалетти будет иметь 16 баллов, а подопечные Реброва – 13. Согласно регламенту, при равном количестве очков у команд выше в таблице будет та, у которой лучшая разница забитых и пропущенных голов в очных противостояниях. Таким образом, украинцам нужно будет побеждать Италию как минимум с разницей в два гола, чтобы нивелировать поражение 1:2 от действующих чемпионов Европы в Милане.

Однако, если Италия потеряет очки в матчах с Англией или Северной Македонией, то задача нашей сборной станет несколько легче. При таком сценарии Украину устроит победа в последнем туре над "Скуадрой Адзуррой" с любым счетом.

Может ли сборная Украины пробиться на Евро-2024 через плей-офф?

Если украинская сборная не сможет финишировать в топ-2 отборочной группы, то остается возможность побороться за выход на чемпионат Европы через плей-офф.

То есть через стыковые матчи сборных по итогам их выступлений в Лиге наций сезона-2022/23. Там украинская команда заняла второе место в своей группе Дивизиона B, победителем нашего квартета стала Шотландия.

Победители групп каждого из трех высших дивизионов (A, B, С) Лиги наций забронировали себе путевки в плей-офф отбора Евро-2024. Однако если эти сборные выйдут на ЧЕ через квалификацию, то их в стыковых матчах заменят другие команды. Порядок их выбора зависит от рейтинга в Лиге наций.

По состоянию на 13 октября сборная Украины попадала в список участников стыковых матчей по сетке Дивизиона В вместе с Израилем, Финляндией и Боснией и Герцеговиной. При таких раскладах "сине-желтых" в полуфинале плей-офф ожидает встреча с Израилем. Однако ситуация еще может измениться, поэтому команде Реброва все же лучше постараться выйти на Евро через отборочную группу.

Стыковые матчи отбора к чемпионату Европы запланированы на 21 и 26 марта 2024 года. Эти поединки будут проходить в формате одноматчевых противостояний.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия.

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