Отбор на Евро-2024: турнирные расклады во всех группах перед заключительными матчами

Рассказываем о турнирном положении сборных за тур до конца группового раунда квалификации к чемпионату Европы.
Групповой этап квалификации к чемпионату Европы по футболу 2024 года подходит к своему завершению. Впереди только матчи последнего 10-го тура отбора на Евро-2024.
Места в финальной стадии Евро-2024 уже забронировали шестнадцать сборных: Германия (страна-хозяйка), Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния и Швейцария. По итогам последнего тура к ним присоединятся еще пять команд.
Согласно регламенту, напрямую в финальную стадию Евро-2024 выходят сборные, занявшие первые и вторые места в каждой группе.
Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября 2023 года, а стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
Разбираемся в турнирных раскладах для всех сборных-участниц европейской квалификации перед заключительным туром, который состоится 19 – 21 ноября.
Группа A
1. Испания – (7 матчей, 18 очков)
2. Шотландия – (7 матчей, 16 очков)
3. Норвегия – (7 матчей, 10 очков)
4. Грузия – (7 матчей, 8 очков)
5. Кипр – (8 матчей, 0 очков)
Матчи заключительного тура: Шотландия – Норвегия, Испания – Грузия (19 ноября).
- Испания и Шотландия вышли в финальную часть Евро-2024.
Группа B
1. Франция – (7 матчей, 21 очков)
2. Нидерланды – (7 матчей, 15 очков)
3. Греция – (7 матчей, 12 очков)
4. Ирландия – (8 матчей, 6 очков)
5. Гибралтар – (7 матчей, 0 очков)
Матчи заключительного тура: Гибралтар – Нидерланды, Греция – Франция (21 ноября).
- Франция и Нидерланды вышли в финальную часть Евро-2024. Греция потеряла шансы на топ-2, но сыграет в стыковых матчах.
Группа C
1. Англия – (7 матчей, 19 очков)
2. Италия – (7 матчей, 13 очков)
3. Украина – (7 матчей, 13 очков)
4. Северная Македония – (7 матчей, 7 очков)
5. Мальта – (8 матчей, 0 очков)
Матчи заключительного тура: Северная Македония – Англия, Украина – Италия (20 ноября).
- Англия вышла в финальную стадию Евро-2024. Италия выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет Украине. В случае поражения итальянцы сыграют в стыковых матчах. Украина выйдет на ЧЕ в случае победы над Италией.
Группа D
1. Турция – (7 матчей, 16 очков)
2. Хорватия – (7 матчей, 13 очков)
3. Уэльс – (7 матчей, 11 очков)
4. Армения – (7 матчей, 8 очков)
5. Латвия – (8 матчей, 3 очка)
Матчи заключительного тура: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция (21 ноября).
- Турция вышла в финальную стадию Евро-2024. Хорватия выйдет на ЧЕ, если победит Армению или Уэльс не сможет обыграть Турцию. Уэльс гарантирует себе путевку на первенство континента, если обыгрывает Турцию, а Хорватия потеряет очки с Арменией.
Группа E
1. Албания – (7 матчей, 14 очков)
2. Чехия – (7 матчей, 12 очков)
3. Польша – (8 матчей, 11 очков)
4. Молдова – (7 матчей, 10 очков)
5. Фарерские острова – (7 матчей, 1 очко)
Матчи заключительного тура: Албания – Фарерские острова, Чехия – Молдова (20 ноября).
- Албания вышла в финальную стадию Евро-2024. Чехия выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет Молдове. В случае победы над чехами Молдова выйдет на ЧЕ.
Группа F
1. Австрия – (8 матчей, 19 очков)
2. Бельгия – (7 матчей, 17 очков)
3. Швеция – (7 матчей, 7 очков)
4. Азербайджан – (7 матчей, 7 очков)
5. Эстония – (7 матчей, 1 очко)
Матчи заключительного тура: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония (19 ноября).
- Австрия и Бельгия вышли в финальную стадию Евро-2024.
Группа G
1. Венгрия – (7 матчей, 15 очков)
2. Сербия – (7 матчей, 13 очков)
3. Черногория – (7 матчей, 11 очков)
4. Литва – (8 матчей, 6 очков)
5. Болгария – (7 матчей, 3 очка)
Матчи заключительного тура: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария (19 ноября).
- Венгрия вышла на Евро-2024. Сербия гарантирует себе путевку в финальную стадию, если не проиграет Болгарии или если Черногория потеряет очки с Венгрией. Черногория выйдет на ЧЕ, если обыграет Венгрию, а Сербия потерпит поражение от Болгарии.
Группа H
1. Дания – (9 матчей, 22 очка)
2. Словения – (9 матчей, 19 очков)
3. Казахстан – (9 матчей, 18 очков)
4. Финляндия – (9 матчей, 15 очков)
5. Северная Ирландия – (9 матчей, 6 очков)
6. Сан-Марино – (9 матчей, 0 очков)
Матчи заключительного тура: Северная Ирландия – Дания, Сан-Марино – Финляндия, Словения – Казахстан (20 ноября).
- Дания вышла на Евро-2024. Словения выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет Казахстану. В случае победы над словенцами Казахстан попадет на ЧЕ. Финляндия потеряла шансы на топ-2 и сыграет в стыковых матчах.
Группа I
1. Румыния – (9 матчей, 19 очков)
2. Швейцария – (9 матчей, 17 очков)
3. Израиль – (9 матчей, 12 очков)
4. Косово – (9 матчей, 11 очков)
5. Беларусь – (9 матчей, 9 очков)
6. Андорра – (9 матчей, 2 очка)
Матчи заключительного тура: Андорра – Израиль, Косово – Беларусь, Румыния – Швейцария (21 ноября).
- Румыния и Швейцария вышли в финальную стадию Евро-2024. Израиль потерял шансы на топ-2 и примет участие в стыковых матчах.
Группа J
1. Португалия – (9 матчей, 27 очков)
2. Словакия – (9 матчей, 19 очков)
3. Люксембург – (9 матчей, 14 очков)
4. Исландия – (9 матчей, 10 очков)
5. Босния и Герцеговина – (9 матчей, 9 очков)
6. Лихтенштейн – (9 матчей, 0 очков)
Матчи заключительного тура: Португалия – Исландия, Босния и Герцеговина – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург (19 ноября).
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Португалия и Словакия вышли в финальную стадию Евро-2024. Босния и Герцеговина и Люксембург сыграют в стыковых матчах.
Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
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