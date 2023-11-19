Отбор на Евро-2024: турнирные расклады во всех группах перед заключительными матчами

Рассказываем о турнирном положении сборных за тур до конца группового раунда квалификации к чемпионату Европы.

Групповой этап квалификации к чемпионату Европы по футболу 2024 года подходит к своему завершению. Впереди только матчи последнего 10-го тура отбора на Евро-2024.

Места в финальной стадии Евро-2024 уже забронировали шестнадцать сборных: Германия (страна-хозяйка), Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния и Швейцария. По итогам последнего тура к ним присоединятся еще пять команд.

Согласно регламенту, напрямую в финальную стадию Евро-2024 выходят сборные, занявшие первые и вторые места в каждой группе.

Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября 2023 года, а стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Разбираемся в турнирных раскладах для всех сборных-участниц европейской квалификации перед заключительным туром, который состоится 19 – 21 ноября.

Группа A

1. Испания – (7 матчей, 18 очков)

2. Шотландия – (7 матчей, 16 очков)

3. Норвегия – (7 матчей, 10 очков)

4. Грузия – (7 матчей, 8 очков)

5. Кипр – (8 матчей, 0 очков)

Матчи заключительного тура: Шотландия – Норвегия, Испания – Грузия (19 ноября).

Испания и Шотландия вышли в финальную часть Евро-2024.

Группа B

1. Франция – (7 матчей, 21 очков)

2. Нидерланды – (7 матчей, 15 очков)

3. Греция – (7 матчей, 12 очков)

4. Ирландия – (8 матчей, 6 очков)

5. Гибралтар – (7 матчей, 0 очков)

Матчи заключительного тура: Гибралтар – Нидерланды, Греция – Франция (21 ноября).

Франция и Нидерланды вышли в финальную часть Евро-2024. Греция потеряла шансы на топ-2, но сыграет в стыковых матчах.

Группа C

1. Англия – (7 матчей, 19 очков)

2. Италия – (7 матчей, 13 очков)

3. Украина – (7 матчей, 13 очков)

4. Северная Македония – (7 матчей, 7 очков)

5. Мальта – (8 матчей, 0 очков)

Матчи заключительного тура: Северная Македония – Англия, Украина – Италия (20 ноября).

Англия вышла в финальную стадию Евро-2024. Италия выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет Украине. В случае поражения итальянцы сыграют в стыковых матчах. Украина выйдет на ЧЕ в случае победы над Италией.

Группа D

1. Турция – (7 матчей, 16 очков)

2. Хорватия – (7 матчей, 13 очков)

3. Уэльс – (7 матчей, 11 очков)

4. Армения – (7 матчей, 8 очков)

5. Латвия – (8 матчей, 3 очка)

Матчи заключительного тура: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция (21 ноября).

Турция вышла в финальную стадию Евро-2024. Хорватия выйдет на ЧЕ, если победит Армению или Уэльс не сможет обыграть Турцию. Уэльс гарантирует себе путевку на первенство континента, если обыгрывает Турцию, а Хорватия потеряет очки с Арменией.

Группа E

1. Албания – (7 матчей, 14 очков)

2. Чехия – (7 матчей, 12 очков)

3. Польша – (8 матчей, 11 очков)

4. Молдова – (7 матчей, 10 очков)

5. Фарерские острова – (7 матчей, 1 очко)

Матчи заключительного тура: Албания – Фарерские острова, Чехия – Молдова (20 ноября).

Албания вышла в финальную стадию Евро-2024. Чехия выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет Молдове. В случае победы над чехами Молдова выйдет на ЧЕ.

Группа F

1. Австрия – (8 матчей, 19 очков)

2. Бельгия – (7 матчей, 17 очков)

3. Швеция – (7 матчей, 7 очков)

4. Азербайджан – (7 матчей, 7 очков)

5. Эстония – (7 матчей, 1 очко)

Матчи заключительного тура: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония (19 ноября).

Австрия и Бельгия вышли в финальную стадию Евро-2024.

Группа G

1. Венгрия – (7 матчей, 15 очков)

2. Сербия – (7 матчей, 13 очков)

3. Черногория – (7 матчей, 11 очков)

4. Литва – (8 матчей, 6 очков)

5. Болгария – (7 матчей, 3 очка)

Матчи заключительного тура: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария (19 ноября).

Венгрия вышла на Евро-2024. Сербия гарантирует себе путевку в финальную стадию, если не проиграет Болгарии или если Черногория потеряет очки с Венгрией. Черногория выйдет на ЧЕ, если обыграет Венгрию, а Сербия потерпит поражение от Болгарии.

Группа H

1. Дания – (9 матчей, 22 очка)

2. Словения – (9 матчей, 19 очков)

3. Казахстан – (9 матчей, 18 очков)

4. Финляндия – (9 матчей, 15 очков)

5. Северная Ирландия – (9 матчей, 6 очков)

6. Сан-Марино – (9 матчей, 0 очков)

Матчи заключительного тура: Северная Ирландия – Дания, Сан-Марино – Финляндия, Словения – Казахстан (20 ноября).

Дания вышла на Евро-2024. Словения выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет Казахстану. В случае победы над словенцами Казахстан попадет на ЧЕ. Финляндия потеряла шансы на топ-2 и сыграет в стыковых матчах.

Группа I

1. Румыния – (9 матчей, 19 очков)

2. Швейцария – (9 матчей, 17 очков)

3. Израиль – (9 матчей, 12 очков)

4. Косово – (9 матчей, 11 очков)

5. Беларусь – (9 матчей, 9 очков)

6. Андорра – (9 матчей, 2 очка)

Матчи заключительного тура: Андорра – Израиль, Косово – Беларусь, Румыния – Швейцария (21 ноября).

Румыния и Швейцария вышли в финальную стадию Евро-2024. Израиль потерял шансы на топ-2 и примет участие в стыковых матчах.

Группа J

1. Португалия – (9 матчей, 27 очков)

2. Словакия – (9 матчей, 19 очков)

3. Люксембург – (9 матчей, 14 очков)

4. Исландия – (9 матчей, 10 очков)

5. Босния и Герцеговина – (9 матчей, 9 очков)

6. Лихтенштейн – (9 матчей, 0 очков)

Матчи заключительного тура: Португалия – Исландия, Босния и Герцеговина – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург (19 ноября).

Португалия и Словакия вышли в финальную стадию Евро-2024. Босния и Герцеговина и Люксембург сыграют в стыковых матчах.

Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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