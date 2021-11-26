Отбор к ЧМ-2022: результаты жеребьевки плейоф турнира

Стали известны все пары следующего этапа квалификации.

Сегодня, 26 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022. По его результатам определились все пары национальных команд, которые попытаются присоединиться к Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии и Нидерландам в дальнейшей борьбе за мировое первенство.

Вашему вниманию все пары плей-офф ЧМ-2022:

Полуфиналы:

Шотландия — Украина

Уэльс — Австрия

Россия — Польша

Швеция — Чехия

Италия — Северная Македония

Португалия — Турция

Финалы:

Уэльс/Австрия — Шотландия/Украина

Россия/Польша — Швеция/Чехия

Португалия/Турция — Италия/Северная Македония

Плей-офф состоит из полуфиналов и финалов, которые состоятся в формате одноматчевых противостояний. 12 команд будут разбиты на 3 пути по 4 команды. В полуфиналах шесть сеяных команд сыграют против шести несеянных. Все полуфиналы пройдут на поле сеяных команд, то есть Украина проведет свой матч на выезде.

Победители шести полуфинальных пар выйдут в финалы плей-офф, где в решающих матчах сразятся за три последних путевки на Чемпионат мира.

Стыковые поединки состоятся с 24 по 29 марта 2022 года.

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