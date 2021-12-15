Отдал ассист и реализовал пенальти: украинский футболист стал участником драматической битвы в Шотландии

Отдал ассист и реализовал пенальти: украинский футболист стал участником драматической битвы в Шотландии

Полезные действия Максима Кучерявого не помогли его команде выйти в следующий раунд национального кубка.

Украинский полузащитник Максим Кучерявый, который на правах аренды из "Сент-Джонстона" выступает за клуб "Брихин", принял участие в невероятно напряженном поединке 1/32 финала Кубка Шотландии против "Дарвела".

19-летний украинец на 38-й минуте сделал голевую передачу, которая позволила его команде открыть счет. Однако удержать преимущество "Брихину" не удалось. Игра завершилась со счетом 2:2, а поскольку в первом матче команды тоже расписали ничью (1:1), дело дошло до серии пенальти.

Кучерявый свой 11-метровый реализовал, а вот его партнеры не были такими точными. Два незабитых пенальти поставили крест на желании Максима и Ко сыграть в следующей стадии Кубка Шотландии.

В нынешнем сезоне Кучерявый провел за шотландский клуб 20 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

"Брихин" выступает в пятом дивизионе Чемпионата Шотландии. Сейчас команда украинца занимает пятое место в турнирной таблице.

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