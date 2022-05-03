Отдал жизнь за Украину: под Харьковом погиб призер Игр непокоренных

Отдал жизнь за Украину: под Харьковом погиб призер Игр непокоренных

На войне с российскими оккупантами встретил смерть призер прошлогодних Игр непокоренных Андрей Котовенко.

Герой защищал родную страну под Харьковом. Именно там он погиб около четырех часов утра 2 мая.

Об этом сообщает Warrior Games: Team Ukraine в Facebook.

"Украина снова несет непоправимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает побратима. Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью. Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, отдавшего свою жизнь за наше будущее!" - говорится в сообщении.

Котовенко - ветеран АТО. Он получил тяжелое ранение в боях в Донецком аэропорту. Позже Андрей представлял Украину на Играх непокоренных. В октябре 2021 года спортсмен выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а за год до этого завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.

К слову, в этом году на Играх непокоренных в нидерландской Гааге украинская сборная выиграла 16 медалей: 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в боях с российскими оккупантами под Харьковом погиб экс-футболист "Карпат" Артур Гриценко.

Истории украинских героев, завоевавших 16 медалей на "Играх Непокоренных" в Нидерландах

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