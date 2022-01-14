"Отдельный вид искусства": украинский футбольный клуб шутливо представил очередного новичка

Пресс-служба "моряков" продолжает поднимать фанатам настроение в холодные зимние дни.

Одесский "Черноморец" с юмором подошел к презентации зимних новичков клуба. "Моряки" оригинально объявили о подписании соглашения с черногорским защитником Илией Мартыновичем.

На своей странице в Instagram клуб УПЛ вместо фотографии игрока опубликовал примитивный детский рисунок.

"Я - Илия Мартынович. И я так выгляжу, потому что эти придурки из пресс-службы потратили весь свой бюджет на календарь со словенцем", - гласит подпись на рисунке.

Таким образом, одесский клуб весело "обыграл" трансфер словенского полузащитника Руди Пожега, которого представил рисунком из календаря.

"Представление игроков "Черноморца" как отдельный вид искусства", - оценили болельщики юмор работников одесского клуба.

Добавим, что ранее "Черноморец" не менее креативно представил еще одного новичка клуба - шведского защитника Дугласа Бергквиста. Пресс-служба "моряков" сделала отсылку к сериалу "Игра в Кальмара" из-за названия предыдущего клуба футболиста, а его фотографию зарисовала в черно-синие цвета.

Интересно, что на одной из первых тренировок в одесской команде Бергквисту уже успели разбить голову.

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