Отец футболиста "Шахтера" погиб на войне с российскими оккупантами

Голкипер "горняков" Денис Твардовский потерял родного человека.
На войне против российских оккупантов погиб Дмитрий Твардовский, отец вратаря донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского.
Трагическую новость донецкий клуб сообщил в своих соцсетях.
"Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа. 21 ноября 2024 года в районе населенного пункта Урожайное (Донецкая область) во время выполнения боевого задания он с собратьями попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.
ФК "Шахтер" искренне соболезнует семье Дмитрия Анатольевича – жене, сыновьям, матери и всем близким – в связи с этой невосполнимой утратой.
Вечная память, честь и уважение Дмитрию Твардовскому. Героям слава!", - говорится в посте "горняков".
Ранее сообщалось, что на войне против российских захватчиков погиб Сергей Ризнык, брат вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка.
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