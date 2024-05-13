Отец Фьюри до крови разбил голову во время стычки с членом команды Усика – видео момента

Между командами чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри вспыхнула стычка в Саудовской Аравии, где уже на этой неделе состоится бой за звание "абсолюта".

Представители боксеров столкнулись в тесном коридоре. Во время ссоры Джон Фьюри, отец британского чемпиона, ударил головой одного из членов делегации Усика.

В результате столкновения на лбу у отца "Цыганского короля" открылось кровотечение.

‼️ Tyson Fury's other John Fury идет вверх-в-день с членом Олександра Usyk's team в потертой тряпке в настоящее время и в течение небольшого бега, как результат…



[ Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/vhwgFuyQVb — Michael Benson (@MichaelBensonn) 13 мая 2024

‼️ Tyson Fury's other John Fury невредимый скачок в Олександр Usyk's team and being held back today po headbutting on them and being left bleeding...



[ @RTFight_App ] pic.twitter.com/sgKKSsAApS — Michael Benson (@MichaelBensonn) 13 мая 2024

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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