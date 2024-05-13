Отец Фьюри до крови разбил голову во время стычки с членом команды Усика – видео момента

Представители боксеров столкнулись головами в огненной дуэли.
Между командами чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри вспыхнула стычка в Саудовской Аравии, где уже на этой неделе состоится бой за звание "абсолюта".
Представители боксеров столкнулись в тесном коридоре. Во время ссоры Джон Фьюри, отец британского чемпиона, ударил головой одного из членов делегации Усика.
В результате столкновения на лбу у отца "Цыганского короля" открылось кровотечение.
CHAOS ERUPTS AS JOHN FURY IS CUT AFTER HEADBUTT ‼️— IFL TV (@IFLTV) May 13, 2024
Watch the full clip HERE https://t.co/f6qoDJgAvo #FuryUsyk | #JohnFury | #RiyadhSeason | #RingOfFire pic.twitter.com/ACLdpA0iKG
‼️ Tyson Fury's other John Fury идет вверх-в-день с членом Олександра Usyk's team в потертой тряпке в настоящее время и в течение небольшого бега, как результат…— Michael Benson (@MichaelBensonn) 13 мая 2024
[ Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/vhwgFuyQVb
‼️ Tyson Fury's other John Fury невредимый скачок в Олександр Usyk's team and being held back today po headbutting on them and being left bleeding...— Michael Benson (@MichaelBensonn) 13 мая 2024
[ @RTFight_App ] pic.twitter.com/sgKKSsAApS
Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.
Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.
Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.
Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.
Читайте также:
Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира
Будут биться дважды: стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри
Усик – Фьюри: котировки букмекеров на бой за звание абсолютного чемпиона мира