Отец Фьюри признался, будет ли его сын драться с победителем реванша Усик - Джошуа

Отец Фьюри признался, будет ли его сын драться с победителем реванша Усик - Джошуа

Отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Джон Фьюри пролил свет на будущее своего сына.

В ночь на воскресенье, 24 апреля, "Цыганский король" будет защищать свой титул в бою со своим соотечественником Диллианом Уайтом. В преддверии поединка, который состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Фьюри заявил, что собирается завершить карьеру после этой битвы.

Однако отец британского чемпиона убежден, что его сын не повесит перчатки на гвоздь и захочет встретиться с победителем реванша Александр Усик - Энтони Джошуа, чтобы сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

"Может ли человек покинуть то, чем занимается всю жизнь, то, что в его ДНК? Я скажу, что нет. Он уже уходил на пенсию. У Тайсона был длинный и тяжелый лагерь, он тренировался с января, сразу после Рождества.

Тайсон хочет продолжать сражаться, и я тоже хочу этого. Позвольте Усику и Эй Джею разобраться, и вы обязательно увидите, как Тайсон сражается с победителем. Он не сможет этому сопротивляться.

Он не сможет сказать "нет" этому поединку. Тайсон будет как ребенок в кондитерском магазине, он захочет этого. Как он может не захотеть? - цитирует Джона Фьюри fightnews.info.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья.

В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, он защитил титул WBC, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

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