Отец Фьюри рассказал, состоится ли супербой между его сыном и Усиком

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, состоится ли бой между его сыном и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, "Цыганский король" обязательно проведет с украинцем поединок за звание абсолютного чемпиона хевивейта. Впрочем, Фьюри-старший пока не может сказать, когда это произойдет.

"Тайсон – чемпион мира. Он король ринга. К нему ведут все дороги. Если вы собираетесь сразиться с Тайсоном, делайте то, что обещали, станьте в очередь и возьмите то, что вам предложат, и бой состоится в будущем.

Сейчас Тайсон находится на том этапе своей карьеры, где собирается делать то, что хочет. И я не могу винить его. Он заслужил это право. Как я уже сказал, все должно произойти, он должен биться с Усиком.

Он будет биться с Александром, это лишь вопрос времени, когда они смогут собраться, и я уверен, что смогут. Это точно произойдет, но я просто не могу сказать вам когда. Но это произойдет, я это знаю", – сказал Джон в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

В свою очередь, Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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