Отец Фьюри с разбитой головой сделал заявление после "кровавой" стычки с командой Усика

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал стычку с членом команды чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший ударил головой представителя команды украинского боксера, в результате чего разбил себе голову до крови.

Позже отца "Цыганского короля" попросил прощения за свое поведение.

"Искренне прошу прощения у всех причастных. Мы такие, какие мы есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он был очень непочтительным парнем. Если ты приблизишься к пространству бьющегося человека, ты что-то получишь. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его выявлял.

Он вспомнил моего сына, так что он должен это получить. Кровотечение? Меня это не беспокоит, это то, ради чего мы живем, мы боремся с людьми. Для меня это обычное дело", – сказал Джон в интервью Seconds Out.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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