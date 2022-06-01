Отец Макгрегора оскорбительно ответил на критику его сына от Зеленского: что случилось

Отец Макгрегора оскорбительно ответил на критику его сына от Зеленского: что случилось

Тони Макгрегор, отец ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, по-хамски высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Во время недавней встречи с высокопоставленными ирландскими политиками в Киеве Зеленский сказал, что когда-то был поклонником Макгрегора, но изменил свое мнение после совместного фото бойца UFC с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает издание Sunday World, отец Макгрегора возмутился заявлением президента Украины и по-хамски обратился к нему в Instgaram.

"Зеленский, дерись в своей войне и держи имя моего сына подальше от своего паршивого рта", - написал Макгрегор-старший.

Напомним, совместное фото Макгрегора с Путиным было сделано во время финала Чемпионата мира-2018, который принимала Россия.

Ирландец подписал снимок так: "Этот человек - один из величайших лидеров нашего времени, и для меня было честью присутствовать вместе с ним на таком выдающемся событии".

Читайте также:

Шотландия- Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров

Рефери, скандально осудившие украинца на чемпионате Европы по боксу, строго наказали

"У меня невероятная мотивация": непобедимый украинский боксер готовится к возвращению на ринг