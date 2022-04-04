Отец украинской олимпийской чемпионки погиб в результате ракетного удара по Николаевской ОГА

В семье обладательницы "золота" Пекина-2008 Елены Хомровой произошло большое горе.

Во время обстрела здания Николаевской облгосадминистрации российскими оккупантами погиб отец олимпийской чемпионки-2008 по фехтованию в командной сабле Елены Гладыр (Хомровой) - Николай Хомровой.

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины.

"В результате удара российскими ракетами по Николаевской ОГА погиб отец олимпийской чемпионки Пекина-2008 по фехтованию на саблях Елены Гладир (Хомровой) Николай Хомровой. Выражаем соболезнования Елене и ее семье. Никогда не простим", - говорится в посте в Facebook.

Напомним, 29 марта российские войска обстреляли девятиэтажную Николаевскую ОГА. В результате была разрушена центральная секция здания с девятого до первого этажа. Число погибших в результате обстрела постоянно растет - по состоянию на 2 апреля оно составляло 38 человек.

Также в здании Николаевской ОГА погиб секретарь главы области Виталия Кима.

Ранее сообщалось, что в Харькове российские оккупанты убили отца украинского участника Олимпиады-2020.

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