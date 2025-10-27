"Отъе**сь": звездный футболист "Реала" устроил истерику из-за замены в Эль Классико

Винисиус Жуниор / © Associated Press

Реклама

Звездный вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор устроил истерику во время матча 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Барселоны".

На 72-й минуте поединка, при счете 2:1 в пользу "сливочных", главный тренер команды Хаби Алонсо решил заменить Винисиуса на Родриго.

Это вызвало бурную реакцию у 25-летнего бразильца, который начал выражать несогласие с решением тренера: "Я? Мистер? Я?", – удивлялся Винисиус, сообщает Marca.

Реклама

В свою очередь, Алонсо призвал Вингера быстрее покидать поле: "Давай, Вини, б*я".

После этого Винисиус проигнорировал рукопожатие тренера, а проходя мимо, продолжил возмущаться: "Всегда я. Я ухожу из команды. Лучше уйду, я уйду" и направился сразу в раздевалку, но через несколько минут все же вернулся на скамейку для запасных.

Кроме того, AS отмечает, что Винисиус также выкрикивал на португальском: "¡Vai tomar no culo!". Это выражение имеет несколько значений, в том числе "пошел ты на**й" или "отъе**сь".

Отметим, что в этом сезоне Винисиус провел 13 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив пять мячей и сделав четыре ассиста.

Реклама

Напомним, "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:1. За "сливочных" забивали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Каталонцы ответили только голом Фермина Лопеса.

После этой победы "Реал" (27 очков) укрепил свое лидерство в Ла Лиге. "Барселона" (22 балла) осталась на втором месте.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин получил красную карточку в Эль Классико, не выходя на поле.

Под занавес матча с "Барселоной" украинец в технической зоне принял участие в стычке с игроками каталонского клуба. "Сливочные" собираются обжаловать удаление Лунина, поскольку считают, что он защищал Винисиуса Жуниора от агрессии со стороны скамейки запасных "сине-гранатовых".